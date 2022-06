A Udine scatta il weekend della 'Notte dei Lettori'

Tutto pronto, sta per cominciare La Notte dei lettori 2022, nona edizione, organizzata dall'assessorato alla cultura del Comune di Udine. Titolo di quest'anno: “Dall'agorà alla Transalpina sotto il cielo di piazza Libertà” con richiamo alla piazza quale luogo di incontro, dialogo, pace, pensando a quanto succede nel cuore dell'Europa e per sintonizzarsi con Gorizia-Nova Gorica, capitale europea della cultura nel 2025.

Udine sarà così divisa in 20 agorà per ospitare i 65 eventi da venerdì 10 a domenica 12. Cuore di tutto piazza Libertà dove, venerdì 10, alle 16, sotto la Loggia del Lionello, si terrà l'inaugurazione. Dopo i saluti del sindaco Pietro Fontanini e dell'assessore Fabrizio Cigolot, parleranno il presidente dell'associazione Mitteleuropa, Paolo Petiziol, il professor Tommaso Piffer e la direttrice del Conservatorio statale di musica Tomadini, Flavia Brunetto, i cui studenti proporranno interventi musicali in tono con il momento. Il dialogo con Gorizia avverrà mediante un collegamento dalla piazza Transalpina, dove ci saranno Kaja Sirok, Adriano Ossola, Vincenzo Compagnone e Manuel Figheli (direttore della scuola Glasbena Matica i cui ragazzi a loro volta saluteranno in musica Udine).

“La Notte dei lettori” entrerà nel vivo alle 18 con “Quale Europa dopo l'Ucraina? Nel cuore della guerra attraverso il racconto degli inviati”. Introdurrà e condurrà Omar Monestier, direttore del Messaggero Veneto e del Piccolo. Interverranno Fausto Biloslavo e Andrea Romoli, giornalisti conosciuti per i loro puntuali servizi tv dai luoghi del conflitto. Ucraina anche al centro dell'incontro delle 19.30, in corte Morpurgo, con Antonella Salomoni e Valerio Marchi, introduzione di Tommaso Piffer.

Alle 20, nella Loggia del Lionello, Tommaso Labate, dialogando con Domenico Pecile in “Piazza stadio. La grammatica del calcio per leggere la società”, proporrà un viaggio tra riflessione e fenomeni di costume.

Alle 21.30, nella Loggia, fari puntati sul Teatro Incerto di Fabiano Fantini, Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi, che festeggiano i 40 anni di attività. Intervista ai protagonisti con sorprese (“IncertoQuaranta. In-certe interviste”). Interverrà in video anche Elio De Capitani, il regista milanese che nel 1995 li diresse nei “Turcs” pasolinani. Alle 22.30 il trio, accompagnato dal musicista Giorgio Parisi e dal pubblico, si dirigerà “in schirie” verso il teatro San Giorgio dove alle 24 proporrà lo spettacolo “Fieste”.

Tra gli appuntamenti di venerdì 10, alla libreria Tarantola, alle 18.30, “L'altro Pasolini. Guido, Pier Paolo, Porzus e i turchi”, con Andrea Zannini e Oscar d'Agostino, e alle 18, alla libreria Einaudi, “Ator dal fogolar”, con Ulderica Da Pozzo, Luigi Maieron, Gianni Moroldo, Elisabetta Zambon.

Tanti gli appuntamenti nelle librerie, che assieme organizzano la mitica Caccia al tesoro. Quella per gli adulti scatta alle 19.30 di venerdì 10, dalla loggia di San Giovanni. Alla Biblioteca Joppi, centro di tutto il festival, tante proposte tra cui, alle 20, “Come leggere le storie ai più piccoli”. E in via Mantica, sede dell'università, “Lo sguardo delle donne attraverso le piazze nelle pieghe del tempo” con Silvia Lorusso del Linz, Romano Vecchiet e Valentina Rivelli.

Sabato 11, il programma comincia alle 8.30, in piazza Libertà con il “Job Breakfast” dell'università di Udine per facilitare l'incontro tra aziende e studenti. Alle 11.30, “Piazza delle manifestazioni. Lavoro e diritti” con i sindacalisti Ferdinando Ceschia, Gino Dorigo e Roberto Muradore. Dialoga con loro Giacomina Pellizzari. E alle 11.30, in collaborazione con la Filologica, Lino Straulino interpreta le villotte di Luigi Garzoni, il cantore del Friuli. Intanto, alle 10.30, corte Morpurgo diventa la “Piazza del giallo”, genere letterario di grande richiamo. Ne parlano Cecilia Scerbanenco, Tullio Avoledo e Oscar d'Agostino. Sempre in corte Morpurgo, alle 18.30, “Friulout. L'emigrazione friulana dal 1946 al 2021” con Massimo De Liva e Marino Firmani.

Nel pomeriggio di sabato 11, sotto la loggia del Lionello, alle 17.30, “Leggere contesti e confini” con Raoul Pupo, Primoz Sturman e Walter Tomada. Alle 19, “La piazza reale e la piazza virtuale” con il condirettore del Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini, Benedetta De Cecco e Massimiliano Santarossa.

Alle 20.30, lectio magistralis di Angelo Floramo sulle “Agorà nella storia” e gran finale in musica alle 22 con “Infinitamente grande, infinitamente piccolo”. Protagonisti Mauro Ferrari, il luminare della nanomedicina, e la Rhytm & Blues band.

Il programma di sabato 11 è intenso anche nelle librerie e in altre agorà. Alla Moderna, alle 12.30, incontro del gruppo di lettura con lo scrittore Riccardo D'Aquila. Alle 18, alla Einaudi incontro con la scrittrice di gialli Paola Zoffi. Alla Tarantola, alle 18, “Un fiume di birra Porter” con Francesco Scalettaris e Gio Di Qual. Alla Feltrinelli, alle 20.30, “Leggimi prima” con Irene Greco. Alla Friuli, alle 18, incontro con Luigi Nacci e Marta Rizzi sulla viandanza. Alla Mondolibri, alle 15, “Harry Potter Book Night”. Alla Martincigh una mostra con i lettori d'arte. E alle 15.30 scatterà dalla loggia di San Giovanni anche la mitica caccia al tesoro riservata a ragazzi.

Alla Filologica, alle 17, “O me donzel. Da Pier Paolo Pasolini a Pierluigi Cappello”, con Mario Turello e Vincenzo Della Mea. Al circolo Nuovi Orizzonti dei Rizzi, alle 18, “La cena. Avanzi della ex Jugoslavia”, con lo scrittore Bozidar Stanisic.

Previste anche sei passeggiate in centro, con il collettivo Wundertruppe (Piazza della solitudine_promenade) e il gruppo Albatros (Storie dai destini incrociati). Domenica 12, alle 10, con partenza da piazza Primo maggio, “Fisc, erbe e vino. Storie segrete delle piazze udinesi” con Martina Delpiccolo e Paolo Medeossi, direttori artistici del festival.

Conclusione del festival domenica 12 in trasferta a Gorizia, al Kulturni dom, alle 17.30, con “Balcania e Ucraina”. Interverranno gli inviati Toni Capuozzo e Andrea Romoli. Modera Vincenzo Compagnone.

Il programma completo de “La Notte dei Lettori” sul sito www.lanottedeilettori.com e sui social.