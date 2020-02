A Udine si celebra il Darwin Day

Il 15 febbraio il gruppo Cicap Fvg, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (www.cicap.org/friuli), presenta la conferenza “Darwin Day: esiti di una rivoluzione scientifico-culturale” che avrà per relatore Giuliano Bettella. L'evento è organizzato dal Circolo Uaar - Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti - di Udine, e si terrà nella Libreria Friuli, in via dei Rizzani 1, alle 17.30; ingresso libero e gratuito.

Il 12 febbraio è l'anniversario della nascita di Charles Darwin (1809). Tradizionalmente in quella data - o nelle date successive - vengono organizzati in molti Paesi del mondo eventi di divulgazione per ricordare l'opera del grande naturalista inglese. In Italia ciò accade soprattutto dal 2004/2005. Fin dall'inizio, la teoria di Darwin ebbe un forte impatto sulle visioni del mondo e della vita, introducendo un ruolo decisivo (e contro intuitivo) del caso, e mettendo, dunque, in crisi le visioni teleologiche. C’erano le premesse perché la teoria della selezione naturale non fosse intesa come una “qualunque” teoria scientifica, ma come una teoria particolarmente importante, destinata a diventare rappresentativa dell’intera impresa scientifica. Impresa caratterizzata dal coraggio intellettuale, dalla curiosità e dal desiderio di conoscenza, nello spirito che ha sempre animato Charles Darwin.