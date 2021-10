A Udine si svelano i segreti delle nostre frontiere

Venerdì 22 ottobre, alle ore 18.00 a Udine, nella Libreria Tarantola di via Vittorio Veneto n. 20, si terrà il decimo appuntamento della Rassegna VOX POPULI - Percorsi di Fede, Storia e Attualità, organizzata dal Comitato regionale Fvg dell’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport), con il sostegno del Comune di Udine e con la collaborazione dell’International Committee Romeo and Juliet in Friuli e di Esplora&Ama.



L’incontro vedrà la presentazione del libro Confini. Storia e segreti delle nostre frontiere (Neri Pozza editore), del giornalista Mauro Suttora, che dialogherà con Graziano Vatri e con il direttore artistico della rassegna prof. Ugo Falcone.



In un’epoca di rinati nazionalismi, i confini tornano d’attualità; erano spariti con l’Europa unita e con il trattato di Schengen tanto che dopo il Duemila non c’erano più dogane, richieste di documenti e file d’auto ai valichi, ma tutto ciò è riapparso con il Coronavirus e con i controlli sui migranti. In tal modo, abbiamo scoperto la fragilità dei nostri confini terrestri, le vicissitudini e i segreti delle nostre frontiere, dal Frejus alla Val d’Ossola, dalla Valtellina al Brennero, da Cortina al Carso, fra storia, geografia, cultura, politica e perfino turismo: per esempio, Gorizia ha cambiato Stato sette volte in trent’anni, dal 1916 al 1947; il generale francese De Gaulle nel 1945 voleva annettere l’intera Val d’Aosta e contro questo progetto si allearono partigiani e fascisti italiani.



Mauro Suttora è stato inviato dei settimanali Europeo e Oggi nei più delicati teatri di guerra, come Jugoslavia, Iraq, Libano, Israele, Kurdistan e Libia; corrispondente dagli Stati Uniti per Newsweek e New York Observer, attualmente scrive sull' HuffPost. Tra le maggiori pubblicazioni ricordiamo i libri Pannella & Bonino spa (Kaos 2001), No Sex in the City (Cairo 2006) e Mussolini segreto, i diari autentici di Claretta Petacci (Rizzoli 2009).