A Udine torna Mimesis, il Festival della filosofia

Dal 23 al 29 ottobre e dal 4 al 6 novembre, torna a Udine il Festival Mimesis 2021, giunto all'ottava edizione, a cura di Luca Taddio e realizzato in collaborazione

con Damiano Cantone, Franco Fabbro e Silvia Capodivacca.

Per tre fine settimana consecutivi, i maggiori protagonisti del dibattito culturale italiano e internazionale animeranno un confronto interdisciplinare tra arte, scienza e filosofia. Torna anche il Premio “Udine Filosofia”, giunto alla sua terza edizione: premiati Massimo Recalcati e Achille Varzi.



L'associazione “Territori delle idee” dal 2015 porta a Udine il meglio della cultura umanistica e scientifica allo scopo di sviluppare un dialogo comune sui temi più urgenti della contemporaneità. Quest’anno il tema sarà “Dante nell'epoca del digitale”: Dante Alighieri è stato colui che meglio ha saputo esprimere la propria epoca in tutte le sue sfaccettature, restituendola sotto forma di grandiosa allegoria scientifica, filosofica, artistica, religiosa e – in definitiva – umana.



Come da sempre si propone, anche quest'anno il progetto “Festival Mimesis – Territori delle Idee” avrà come obiettivo principale quello di favorire la diffusione e divulgazione della cultura umanistica, attraverso il coinvolgimento di tutta la popolazione interessata e soprattutto la formazione degli studenti delle scuole superiori di Udine e provincia.saranno soltanto alcuni dei nomi protagonisti del ricco programma di incontri previsti per questa ottava edizione.All'interno del ricco programma di eventi, trovano spazio anche alcuni spettacoli:, alle 21, al Teatro Giovanni da Udine si svolgerà “”, concerto teatrale in lingua friulana con l'attore, il musicistae lo scrittore, al Teatro Palamostre, andrà in scena “”, con le voci narranti di, l’attricee il violoncello di, ancora al Teatro Palamostre, alle 18: “”, con il filosofo, l'attoree il musicista. Infine,, alle 21 al Teatro Palamostre, “” erranze musicali lungo i sentieri della commedia, cone il musicistaIl Festival, anche quest'anno, intende soprattutto promuovere il dialogo interdisciplinare in modo da facilitare le connessioni tra i diversi campi del sapere, grazie alle suggestioni del Sommo Poeta al quale sono dedicati diversi incontri: questi e molti altri spunti di riflessione saranno al centro dei numerosi appuntamenti che avranno luogo tra Udine e altri luoghi significativi del territorio. Le librerie Tarantola, Cluf, Friuli e Feltrinelli, il teatro Palamostre, il teatro Giovanni da Udine, la Biblioteca civica Joppi e la sala consiliare di Palazzo Belgrado, il caffè Caucigh, l'aula Feruglio del polo scientifico universitario dei Rizzi, palazzo D'Aronco e palazzo Garzolini di Toppo Wassermann saranno i luoghi di Udine. Il festival si sposterà anche a Tolmezzo (Teatro Candoni e Cinema David), Zugliano (Centro Balducci), Arta Terme (Centro Karma Monlam), Bottenicco di Moimacco (Fondazione De Claricini Dornpacher) e Monfalcone (Teatro Comunale).All'interno del Festival Mimesis, si terrà per il terzo anno la cerimonia di premiazione del Premio Udine Filosofia, un'iniziativa a cura di, che si propone di ribadire la centralità della riflessione filosofica come veicolo di scambio culturale e di confronto tra i popoli.La cerimonia avrà luogo, psicoanalista, filosofo e saggista (prenotazione obbligatoria sul sito www.mimesisfestival.it). Secondo appuntamento,, filosofo della Columbia University di New York.Il premio Udine Filosofia 2021 è un'iniziativa che ha lo scopo di rilanciare il ruolo della filosofia come forma di riflessione in un territorio da sempre vocato allo scambio culturale, alla riflessione interdisciplinare e al dialogo tra i popoli. Con questo Premio, l’Associazione Culturale Territori delle Idee, in sinergia con la casa editrice Mimesis, intende mettere in luce il ruolo determinante della filosofia nella problematizzazione del presente e nella costruzione del futuro.