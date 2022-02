A Udine un convegno internazionale sulle opere del Tiepolo

Palazzo Antonini Belgrado, venerdì 4 e sabato 5 marzo, ospiterà il Convegno internazionale “Tiepolo: i Disegni”, anche in ricordo della data di nascita di Giambattista, ritenuta comunemente dagli studiosi il 5 marzo. Il convegno apre una serie di eventi, in collaborazione con vari istituti e produttori, che vedranno protagonista Udine e il Fvg per alcune settimane nel mese di marzo in particolare, mese che abbiamo dedicato al maestro poiché nasce il 5 e muore il 27.



Udine spalanca le porte alla sua specialissima primavera sulle ali degli angeli dei Tiepolo. Nello splendore di Palazzo Belgrado, studiosi di fama internazionale e giovani ricercatori porteranno le loro novità sui disegni del Maestro fatti di incanto, magia e divertimento. Si parlerà e discuterà di territori inesplorati, intrisi di linee e luci, mani sapienti, trasparenze e nobiltà, ma anche di collezioni avventurose, scoperte e perdute, raccolte con assoluta dedizione da eminenti uomini di cultura, anche friulani, talvolta disperse, perché vittime di un terremoto o di un'avversità.



, dei suoi capolavori e della sua capacità di accoglienza. Porteranno nuova conoscenza su questi grandi artisti, Tiepolo padre e figli, e la gioia rinnovata di stare insieme e condividerne la bellezza. E' prevista una diretta YouTube, richiesta da più parti in particolare da studiosi e istituti stranieri che non posso venire in Italia per partecipare. La lingua ufficiale è l’italiano voluta espressamente anche dagli studiosi stranieri che vogliono esprimersi della lingua dell’arte e dall’estero rinvigorirne la comprensione.Sarà inoltre presentato al pubblico per la prima volta il Catalogo dei disegni della collezione Sartorio da parte di Sergio Marinelli di Ca’ Foscari. In chiusura della prima giornata dei lavori gli ospiti avranno una gradita sorpresa preparata dalle allieve e dai docenti dell’ultimo anno del Liceo Coreutico dell’Educandato Uccellis: Due Quadri Danzanti dedicati a Tiepolo: Caduta degli angeli ribelli e Assunta” sulle immagini di Tiepolo e musiche di Vivaldi, dal Concerto n°2 per violino e orchestra in sol minore, opera 8 RV 315 "L'estate" e dal Concerto n°4 per violino e orchestra in fa minore, opera 8 RV 297 "L'inverno".