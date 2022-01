A Udine, una mostra sulle pietre d'inciampo

Questa mattina è stata inaugurata a Palazzo Morpugo, a Udine, la mostra '2022 Pietre d'inciampo', frutto della collaborazione tra il Comune, la Polizia di Stato e l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, in memoria dei dieci poliziotti della Questura udinese deportati nell’estate del ’44, nove dei quali persero la vita nei campi di concentramento nazisti. Al taglio del nastro dell'esposizione, curata da Anna Colombi, le autorità e alcuni familiari hanno ricordato quei tragici avvenimenti e i fedeli servitori delle Istituzioni, vittime della violenza nazista, e presentato le nove pietre d’inciampo.

Nel luglio del 1944 gli uffici della Questura vennero circondati dalle SS. Una quarantina di dipendenti, compreso il Questore, vennero arrestati perché sospetti di attività antinazista. Dopo i primi accertamenti fu fatta una specie di decimazione, liberando i meno sospetti e raggruppando in carcere dodici elementi. Dopo 27 giorni di carcere dieci furono caricati su un carro bestiame e condotti a Dachau. Solo uno riuscì a ritornare in Patria, segnato, però, indelebilmente da quei tragici fatti.

La presentazione della mostra, visitabile nelle giornate di sabato e domenica con orario 10-13 e 16-18.30 con Green Pass rafforzato, costituisce un’anteprima della cerimonia di posa delle pietre, posticipata in ragione della pandemia. Le pietre troveranno posto davanti alla sede dell’epoca della Questura, in via Treppo, dove i poliziotti prestavano servizio e dove vennero arrestati.

Ognuna restituisce alla coscienza collettiva il ricordo di valorosi poliziotti e impiegati di pubblica sicurezza che hanno sacrificato la vita portando all’estremo compimento il giuramento di difendere la collettività ed i valori di civiltà, umanità e giustizia.