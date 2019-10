A Vercelli per portare musica e tradizioni gradesi e friulane

Due giorni per portare cultura e tradizioni gradesi nel territorio di Vercelli. Così la Corale Santa Cecilia è stata ospite della città piemontese in una vera e propria gita quasi ad ambasciatori di un Territorio variopinto e particolare come il Friuli-Venezia Giulia. Così la compagine corale gradese si è mossa dall’Isola d’Oro e, accompagnata per l’occasione dal parroco monsignor Michele Centomo, ha raggiunto Vercelli. Qui, ospiti dell’associazione VercelliViva e dell’avvocato Antonino Ruffino, hanno potuto scoprire le bellezze della città e la sua storia, oltre che esibirsi in due momenti ben distinti. Il sabato sera con un concerto al Palazzo Dugentesco, edificio storico sito nel cuore della città, che ha visto l’esecuzione di alcuni canti popolari gradesi e friulani. Quindi la domenica mattina nella storica basilica di Sant’Andrea l’esecuzione della Messa a Tre Voci d’Uomo unitamente ad un repertorio popolare.

Va detto che per la compagine corale gradese non è la prima volta a Vercelli: già nel 2010 il coro si era esibito, assieme all’orchestra, sia in un concerto che nell’accompagnamento di una Santa Messa. Nove anni fa, però, anche il numero di coristi era diverso, oggi purtroppo calato come in numerose realtà simili nell’Arcidiocesi di Gorizia, e non vi era l’amministrazione parrocchiale ad accompagnare in rappresentanza il coro.

Durante il periodo di permanenza, unitamente al Pranzo dell’Amicizia a suggellare il legame fraterno tra la corale e l’avvocato Ruffino, profondo amante della cultura e della storia gradesi tanto da frequentare l’Isola d’Oro da ben quarant’anni, anche due momenti istituzionali. Il primo nella Sala del Consiglio del comune di Vercelli dove la corale è stata ricevuta dall’assessore alla cultura Giovanna Baucero, il secondo nella Sala del Trono dell’Arcivescovado vercellese alla presenza dell’arcivescovo metropolita monsignor Marco Arnolfo. Entrambi hanno apprezzato la visita della corale e hanno fatto omaggio di alcuni doni da riportare a casa.

“Tra gli appuntamenti che la nostra associazione ha organizzato in occasione degli 800 anni dell’abbazia di Sant’Andrea”, ha raccontato Ruffino alla stampa locale, “c’è anche un doppio appuntamento con la corale di Grado”. Incontro che ha suggellato l’amore dell’avvocato verso Grado. “Sono stato a Grado la prima volta nel giugno del 1979”, prosegue Ruffino, “40 anni fa e fin da subito ho potuto apprezzare la comunità gradese e il luogo, tanto da farci ritorno ogni anno ininterrottamente”. Ed è proprio durante uno di questi soggiorni che, in una domenica estiva, l’avvocato ha potuto apprezzare nuovamente le sonorità canore della corale per invitarla ancora una volta a fare visita al Piemonte Orientale.

La Corale è stata diretta dal maestro Annello Boemo e accompagnata da Ivan Bianchi. Casualità ha voluto che proprio nove anni fa, in occasione della prima visita, fosse stato proprio un altro organista di origini bisiache ad accompagnare il sodalizio gradese, in questo caso il compianto Paolo Malaroda. “Per noi è una profonda soddisfazione essere nuovamente invitati a Vercelli”, racconta Boemo, “anche un riconoscimento al nostro costante impegno, soprattutto in Basilica ma anche nel recupero e nella conservazione dei canti popolare, e uno sprone a continuare a lavorare in questa direzione. Ovviamente servono sempre nuove voci”, conclude, “e chiunque volesse avvicinarsi a questa antichissima tradizione di canto che ci contraddistingue”.