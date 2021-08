A Vergnacco tutto pronto per il Simposio Internazionale di Scultura su Pietre Fvg

Natura, sinergia, superamento delle difficoltà: saranno i temi su cui si concentreranno gli artisti invitati al 24° Simposio Internazionale di Scultura su Pietre del FVG per realizzare le loro opere dal 3 al 19 settembre 2021 al parco sculture di Vergnacco, a Reana del Rojale (UD). Ripartire non è scontato e il Circolo Culturale Il Faro, che da 24 anni organizza questo evento internazionale in un piccolo Comune della regione, dimostra che si possono superare le difficoltà se si è motivati e se si è sostenuti dai tanti partner e collaboratori. Otto gli artisti protagonisti di questa edizione: Gabriela Salinas (Messico), Maša Paunović (Serbia), James Gannon (Irlanda), Reinaldo Escalona (Venezuela), Alfredo Pecile (Argentina) e poi dall’Italia conosceremo Aurora Avvantaggiato dalla Puglia, Francesco Cadeddu dalla Sardegna e il friulano Antonio Felice La Montagna. L’inaugurazione è prevista per venerdì 3, mentre la cerimonia di presentazione delle opere si svolgerà domenica 19 settembre alle 19.00 al parco di Vergnacco.



“Ci dà forza sapere che tante realtà ci sostengono, - afferma il Presidente del Faro- non solo la Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, la Banca Credifriuli, l’Amministrazione comunale, la parrocchia dove ha sede l’evento e grandi aziende come Danieli Spa e Midolini spa, ma ci sostengono anche tanti collaboratori che dedicano tempo ed energie alla riuscita di questa importante manifestazione artistica. Non ci siamo mai fermati, neanche lo scorso anno, in piena pandemia, perché crediamo davvero che l’arte possa renderci migliori, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa anti covid-19”.A conclusione del Simposio, come ogni anno,, dove il pubblico potrà ammirarle tra il verde degli alberi, a due passi dalle piste ciclabili delle rogge. Questo parco può essere un punto di partenza per poter passeggiare e scoprire anche le opere realizzate negli scorsi simposi, molte presenti nel Comune di Reana del Rojale e tante altre in tutta la Regione. Per aggiornamenti facebook.com/SimposioSculturaFVG.