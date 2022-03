A Villa de Brandis Raffaella Cargnelutti presenta 'Le spiritate di Verzegnis'

Sarà un otto marzo speciale quello proposto a San Giovanni al Natisone, che ricorderà un'inquietante e sconvolgente storia accaduta nel 1877 a Verzegnis nel corso di un incontro con l'autore, a Villa de Brandis.



Continuano, infatti, gli Incontri con gli Autori promossi dall'amministrazione comunale di San Giovanni al Natisone.

L'appuntamento è per martedì 8 marzo, alle ore 18:30, con la critica e storica d'arte Raffaella Cargnelutti che presenta il suo ultimo romanzo 'Le spiritate di Verzegnis' che si ispira a quanto accaduto nel paese della montagna carnica.

Dialogherà con l'autrice Paolo Zamparo.



La serata si svolgerà nel rispetto della normativa sanitaria vigente e per l'accesso in sala è necessario il green pass rafforzato e indossare mascherina Ffp2.



Prenotazione scrivendo a teatrotuttotondo@gmail.com oppure chat al 347 7706692.