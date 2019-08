A Villa Manin 'L'estate che immagini'

Dai concerti in piazza Tonda ai concerti domenicali nel Parco – appena inserito tra i 10 parchi più belli d’Italia – passando per le residenze artistiche, i workshop fotografici, il teatro di figura per famiglie e i percorsi disegnati da Altan nel parco alla scoperte delle fiabe per i bambini, l’estate a Villa Manin non è mai stata così ricca.

Conosciuta in tutta Italia e all’estero per il suo fascino storico e architettonico, nel corso degli ultimi anni Villa Manin si è fatta apprezzare sempre di più anche come attivo centro artistico e culturale, in grado di ritagliarsi un ruolo rilevante in ambito di grandi eventi. In quest’ottica l’Erpac (Ente Regionale per il Patrimonio Culturale) ha ideato un programma straordinario per “Villa Manin Estate 2019” che ha ospitato grandi nomi del panorama musicale italiano (da Giorgia a Morgan, passando per Remo Anzovino, protagonista di un indimenticabile concerto all’alba nel parco) e grandi nomi internazionali (da Yann Tiersen a Thom Yorke dei Radiohead).

La rassegna estiva, che ha richiamato migliaia di persone nella residenza dogale, ora verrà raccontata attraverso gli scatti fotografici di Simone Di Luca e le video installazioni di Giulio C. Ladini – due tra i principali professionisti del settore musicale a livello nazionale, entrambi del Friuli Venezia Giulia – in una strepitosa mostra, L’Estate che immagini, in programma da venerdì 9 agosto a domenica 1 settembre nella Sala Esposizioni di Villa Manin (barchessa di levante, primo piano) aperta gratuitamente al pubblico ogni giorno, dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 19.

Oltre ai concerti in piazza Tonda e ai concerti domenicali mattinieri nel monumentale parco, la mostra racconterà anche la Caccia alla Favola, gli appuntamenti con il Teatro di figura, la residenze d’artista di Giulia Bean e Marta Bevilacqua e il Master in photography per una vera immersione visiva in una delle più belle rassegne artistico culturali estivi.