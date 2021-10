A Villa Tissano in mostra l'arte di creare arte

Volendo fare qualche cosa di utile in questi tempi pieni del niente e convinti che la cultura sia l’unico strumento per emancipare le persone dal pensiero unico, cosa meglio dell’arte? Nasce così, da questi presupposti e da queste esigenze, l'idea della mostra ospitata fino al 24 ottobre a Villa Tissano.



"Una mostra artistica, certamente, ma con le più diverse espressioni tra materiali, tecniche e creatività - sottolineano gli organizzatori -. Una unicità di proposte che stimoleranno la fantasia e curiosità di ogni visitatore che troverà certamente qualcosa di consono ai suoi interessi".



La mostra, che è stata inaugurata sabato 9 ottobre, rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 24 ottobre.



Sarà possibile visitare liberamente l’esposizione, scoprire come si possa fare arte tessendo fili di stoffa o fili di ferro, cavalcando la luce o la pietra, plasmando la ceramica o dando “vita” a materiali inerti o naturali come sassi, pietre o legno.



Ma non solo, i saloni stessi di Villa Tissano sono opere d’arte e lo splendido parco interno è un classico esempio di Giardino all’Italiana.



L'entrata libera, tutte le info su www.alternattiva.it o su FB pagina Alternattiva Arte.