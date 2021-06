Abecedario Animale inaugura a Clauiano

Venerdì 4 giugno, a partire dalle 19, presso lo Spazio Espositivo del borgo di Clauiano, avrà luogo l’inaugurazione della mostra Abecedario Animale: progetto dell’artista Giuseppe Stampone realizzato con le ex classi quinte della Scuola Primaria di Trivignano Udinese per RAVE East Village Artist Residency.



Nella primavera dell’anno scorso, in pieno lockdown, l’artista Giuseppe Stampone ha tenuto infatti un laboratorio online per le ex quinte (5a e 5b) della Scuola Primaria di Trivignano Udinese, organizzato grazie alla collaborazione e alla partecipazione degli insegnanti delle due classi.



In un anno che ha mostrato il complesso volto del nostro ‘stare al mondo’ come specie, i ragazzi sono stati condotti a conoscere attraverso un video e un racconto alcuni animali e alberi che sono stati salvati nell’ambito del progetto artistico RAVE East Village Artist Residency: un asino, una maialina, due cavalle, tre oche, un gelso secolare, una capra, due pecore e alcune gatte.



Insieme ai giovani studenti e studentesse, si è intrapreso quindi un percorso di conoscenza dell'alterità animale, di che cosa significhi l'esperienza dell'incontro, in una narrazione originale e spontanea. L'animalità come incontro creativo ed evolutivo si è fatta punto di partenza per prospettive e teorie contemporanee come quella biocentrica e postumana, a partire dalla centralità di ogni forma di vita e di ciascun individuo.Con i ragazzi si sono aperte le possibilità di un nuovo Abecedario Animale per ripensare al nostro rapporto con il resto dei viventi, immaginando relazioni tra parole e forme. Il risultato è costituito da una serie di disegni che i ragazzi hanno realizzato all’interno del progetto Global Education di Stampone, durante dei laboratori in presenza successivamente tenuti nei mesi estivi dalle artiste Isabella e Tiziana Pers, fondatrici del progetto RAVE.L’evento vedrà inoltre l’inaugurazione, a lungo rinviata, del nuovo punto di informazioni turistiche, a misura anche di cicloturisti, situato nella corte interna dello Spazio Espositivo: un ulteriore passo verso lo sviluppo turistico del borgo storico, in una simbolica ripartenza della vita "sociale".In mostra è presente anche un video, che racconta il progetto attraverso i momenti più significativi della residenza con Giuseppe Stampone. Completano il persorso alcune opere di Isabella e Tiziana Pers incentrate sulle storie degli animali e degli alberi salvati nell’ambito di RAVE.Giuseppe Stampone (Francia 1974, vive e lavora fra Roma e Bruxelles). Artista di fama internazionale, Stampone integra l’uso dei nuovi media a progetti didattici impegnati su temi sociali ed ambientali, come il caso di Global Education. Il tratto distintivo della sua ricerca è la reinterpretazione della tecnica pittorica tradizionale attraverso l’uso della penna bic. Sue opere sono state esposte in Biennali d’Arte Internazionali e Musei, tra cui: Biennale di Architettura di Seoul; 56a Biennale di Venezia; 11th Havana Biennial; Liverpool Biennial; 14a e 15a Quadriennale di Roma; Kunsthalle City Museum, Gwangiu; MAXXI Museo Nazionale d’Arte e Museo Macro, Roma; Palazzo Reale, Milano.RAVE apre la discussione sul ruolo dell'arte contemporanea nei confronti dell'alterità animale e sulla necessità di ripensare gli squilibri degli ecosistemi tra il biocentrismo e la coscienza antispecista. Gli incontri tra il processo di ricerca degli artisti ospitati e gli sguardi dell’assolutamente altro danno vita a una pluralità di visioni inedite e sperimentali in un borgo dove vivono animali salvati dal macello e alberi dall’abbattimento.L’evento è organizzato dall’APS East Village nell’ambito del progetto RAVE East Village Artist Residency, in collaborazione con la Scuola Primaria di Trivignano Udinese, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trivignano Udinese, in partnership con ALL/Università di Udine, Musiz Foundation, Gallinae in Fabula, Trieste contemporanea, L’Officina. Main partner Vulcano Agency.