Accessibilità e beni culturali, buone pratiche

Il Ministero della Cultura aderisce alla Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre, istituita nel 1992 dall’Onu. Ne promuove i valori e individua come impegno primario il superamento delle barriere fisiche, cognitive, sensoriali e culturali nei luoghi della cultura, con il consueto slogan Un giorno all’anno tutto l’anno.

La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, nell'occasione, presenta un incontro dedicato alle buone pratiche di progettazione in ambito architettonico e urbano dedicato al tema dell’accessibilità e della fruibilità degli spazi pubblici. L’incontro di questa edizione ha come focus il rapporto tra progetto per l’accessibilità e l’inclusione e beni culturali.

L'appuntamento è per mercoledì 7 dicembre alle 17.30 a Palazzo Clabassi (via Zanon 22), a Udine. Dopo il saluto della Soprintendente Simonetta Bonomi, Vincenzo Giampaolo introdurrà gli interventi di Paola Pascoli (Criba Fvg) su Adottare la progettazione universale come strumento per accrescere la fruibilità dello spazio costruito garantendo una piena inclusione; Francesco Casola ed Erica Gaiatto Global Project architettura inclusiva parleranno di Città da conservare o città da abitare: il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche e per il superamento delle (apparenti) contraddizioni; Giovanni Scirè Risichella Corde Architetti associati interverrà su Accessibilità e inclusività nei contenitori culturali, due casi studio.

All’incontro sarà possibile partecipare in presenza ma sarà trasmesso anche online collegandosi al link.