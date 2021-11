Accordo tra le case editrici Italo Svevo di Trieste e la Riveneuve di Parigi

In sintonia con quanto avvenuto con la firma del trattato del Quirinale fra Italia e Francia, due piccoli editori dei medesimi Paesi hanno creato una nuova, coerente piccola alleanza editoriale franco-italiana. L’editore Alberto Gaffi della triestina Italo Svevo e Gilles Kraemer della parigina Riveneuve si sono uniti con l’intento di produrre insieme nelle due lingue piccoli libri che vogliono esprimere e rafforzare l’originalità della piccola editoria e la tradizione artistica europea.



“Si tratta - hanno anticipato i firmatari - di un piccolo laboratorio officinale dove estrarre l’essenza delle pluralità identitarie continentali, in un odore che sia sintesi e al contempo rispetto. Un’officina pronta a ricevere, ma soprattutto a commissionare, testi e immagini. Ogni libro, infatti, come il prototipo, si concentrerà su un tema, volutamente ampio, che gli artisti potranno interpretare liberamente nel loro estro estetico e narrativo”.



“Per rispondere all’andamento accelerato del contemporaneo - spiega l’editore della Italo Svevo di Trieste, Alberto Gaffi - si propone una lettura lenta con il brio dove il piacere della lettura concede di ben ponderare”.L’atto verrà formalizzato dall’editore italiano Alberto Gaffi (Italo Svevo – Trieste) e dall’editore francese Gilles Kraemer (Riveneuve – Parigi): in particolare sono in fase molto avanzata nuove intese con editori di lingua tedesca e sloveni. L’intento sarà quindi non di escludere le diverse voci, ma di rappresentare le novità, da qualunque parte arrivino.. Gli autori che sono stati scelti per inerpretarlo insieme sono l’italianoe il francese. A completamento dell’opera, i disegni del francese Pascal Colrat e la grafica dell’italiano Maurizio Ceccato. Nota non trascurabile, tutti i libri, sia quelli in lingua italiana che quelli in lingua francese, saranno stampati nel Nordest italiano.Il libro “Il riccio e altre bestiarietà” sarà presentato alla fiera del libro Più Libri Più Liberi, in programma al Centro Congressi de la Nuvola di Roma da 4 all’8 dicembre, mentre l’accordo fra Trieste e Parigi, verrà firmato dall’editore italiano Alberto Gaffi (Italo Svevo – Trieste) e dall’editore francese Gilles Kraemer (Riveneuve – Parigi) domenica 5 dicembre alle 12.30 presso il Business Center.“Il riccio e altre bestiarietà”uscirà nelle due edizioni contemporaneamente nel mese di gennaio in tutte le librerie francesi e italiane, con lo stesso prezzo e la medesima veste grafica.