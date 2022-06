Ad Agnese Baini il Premio Leali Young

Si è inaugurata l’VIII edizione del Festival del Giornalismo a Ronchi dei Legionari alle 20.30 nel palatenda in Piazzale Martiri delle Foibe. La kermesse organizzata dal 2015 dall’associazione culturale Leali delle Notizie.

Quest’anno, per la prima volta, nel giorno dell’inaugurazione si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini: un progetto nato per incentivare e promuovere l’inserimento dei giovani nella professione giornalistica e nel mondo dell’informazione.

La vicepresidente Giulia Micheluzzi ha dato il via alla cerimonia di Premiazione del Premio Leali Young. Ben 47 giovani hanno aderito alla prima edizione proposta da Leali delle Notizie, ma il podcast di Agnese Baini è stato il prodotto giornalistico vincente.

Tutti i lavori pervenuti sono stati esaminati da un apposito comitato scientifico formato da: Roberto Covaz (Giornalista Il Piccolo), Timothy Dissegna (Direttore Il Goriziano), Cristiano Degano (Presidente Ordine dei Giornalisti della Regione FVG), Luana de Francisco (Giornalista Il Messaggero Veneto), Silvia De Michielis (Direttore ilfriuli.it), Giuseppe Giulietti (Presidente Federazione Nazionale della Stampa Italiana) e Fabiana Martini (Giornalista e portavoce di Articolo 21 FVG).

"La scelta è ricaduta su Agnese perché ha proposto un'idea innovativa come il podcast, legandola al tema della legalità visto da un'altra prospettiva,ossia quella del carcere, luogo dove paradossalmente dovrebbe essere ristabilita la legalità - ha spiegato Timothy Dissegna, portavoce del comitato -. Quindi la scelta, se pur ardua su 47 lavori, alla fine è ricaduta su di lei per la qualità del lavoro e l'originalità del mezzo e del tema trattato".

Il Premio è stato consegnato poi ad Agnese Baini da Timothy Dissegna e da Roberto Covaz. A partire da oggi la vincitrice darà una mano all'ufficio stampa dell'associazione Leali delle Notizie fino alla chiusura del Festival. Nel corso della Premiazione sono intervenuti anche Mauro Benvenuto, il nuovo sindaco di Ronchi dei Legionari, Andrea Musig, direttore della Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia e Alberto Bergamin, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia (Carigo).

"Nel corso della sua vita Cristina si è infatti sempre battuta nella lotta al precariato della categoria dei giornalisti freelance e nella difesa dei diritti dei più giovani che intendono intraprendere la professione a raccontato il presidente di Leali delle Notizie Luca Perrino -. Cristina era innamorata del proprio mestiere e ha sempre incoraggiato i giovani a non arrendersi e a provare con coraggio a diventare dei giornalisti e a battersi per cambiare le norme che regolano la professione e che negli anni hanno reso sempre più instabile il settore dell’informazione".