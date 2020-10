Va ad Annamaria Fanzutto il Premio Bujesità, giunto alla settima edizione. Venerdì 23 ottobre alle 20.30, alla Casa della Gioventù in Strade dal Pleva a Santo Stefano di Buja, si terrà la cerimonia di consegna del premio.

La serata è stata organizzata dal Cai sezione di Gemona, sottosezione Buja, con un ricodo dell'alpinista bujese Angelo Ursella nel 50mo anniversario della scomparsa e una breve storia della Sottosezione Cai Buja.



Annamaria Fanzutto, è nata e vive a Buja dove per tanti anni ha lavorato come maestra elementare e dove, fin da giovane ha affinato l’arte del disegno e dell'acquarello, della terracotta e della ceramica, frequentando gli studi degli artisti bujesi (pittori, scultori,medaglisti, poeti). Ha seguito corsi di perfezionamento sia per la scultura in terracotta che per l’acquerello e l’acrilico, con artisti italiani e stranieri. Le partecipazioni a numerose mostre personali e collettive in Italia, Austria e Slovenia, hanno evidenziato un grande consenso per la sua produzione artistica e un corale apprezzamento soprattutto per il coinvolgimento emotivo che le sue creazioni suscitano. Le sue opere si trovano in varie collezioni private e pubbliche sia in Italia che all’estero. Le sue creazioni consolidano la memoria della friulanità bujese, segno di appartenenza alla sua comunità e di rispetto di valori indelebili e delle sue tradizioni culturali ed artistiche che lei stessa si è dedicata a tramandare alle nuove generazioni dentro e fuori la scuola. Delicatezza e bellezza della nostra natura emanano dai suoi acquarelli. Le sue figure femminili, emblema della vita, con i loro corpi e le loro mani suscitano emozioni profonde, ricordano impegno e tenacia di donne che conoscono il lavoro e la fatica ma anche dolcezza e tenerezza, protezione e speranza. La stessa intensa forza poetica e il profondo spirito di solidarietà umana animano le figure dei suoi gruppi scultorei di persone in cammino.