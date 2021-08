Ad Anteprima Dedica focus sui Balcani, fra equilibri precari e problemi irrisolti

E’ uno sguardo ai Balcani e al futuro dell’Unione Europea quello che rivolge l’incontro in programma domani, mercoledì 1 settembre, a Pordenone, nuovo appuntamento con le anteprime di Dedica, in attesa di conoscere il programma del festival che quest’anno si terrà nell’insolita collocazione del mese di ottobre e che sarà presentato il 10 settembre.



“I Balcani fra equilibri precari e problemi irrisolti. Quale futuro alle porte dell’Unione Europea” è il titolo della conferenza che si terrà alle 18 nella saletta dell’Ex Tipografia Savio di via Torricella, nuova tappa del percorso che sta conducendo all’appuntamento con la rassegna, quest’anno incentrata sul giornalista e scrittore Paolo Rumiz.



Dopo il crollo dell’ex Jugoslavia i Balcani confermano il tradizionale quadro storico di estrema complessità; antiche tensioni etniche e religiose, nazionalismi e recenti ferite mai rimarginate fanno da sfondo a mire geopolitiche di attori internazionali e a nuove dinamiche di instabilità politica, non senza uno sguardo rivolto ad un futuro nell’Unione Europea. Ne parlerà Cristiano Riva, docente e studioso di geopolitica, che sulla materia ha collaborato con le Università di Pola, Trieste, Udine e tenuto corsi per vari enti ed associazioni.



L’ingresso è gratuito con prenotazione a: info@dedicafestival.Anteprima Dedica 2021 è organizzato dall’Associazione culturale Thesis con il contributo, il sostegno e la collaborazione di diverse istituzioni, enti, associazioni, realtà private: Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone, PromoTurismoFvg, Fondazione Friuli, Servizi Cgn,Coop Alleanza 3.0, Crédit Agricole Friuladria, Assilab Previdenza e Servizi Pordenone, Comuni di Azzano Decimo, Budoia, Caneva, Cervignano del Friuli, Codroipo, Cordenons, Latisana, Pordenone, Ronchi dei Legionari, Sacile, Sesto al Reghena, Turriaco, Udine, Zoppola; Festival Contaminazioni Digitali, Bottega Errante, Associazione Leali delle Notizie, Libreria Moderna Udinese/Librerie in Comune, Piccolo Teatro Città di Sacile, Caffè Letterario Codroipese, Circolo della Cultura e delle Arti Pordenone, Ex Tipografia Savio