Ad Aquileia è tempo di Gaudeamus

Aquileia si appresta a un lungo weekend di festeggiamenti: le nuove date dell’evento Gaudeamus, in programma sabato 2 e domenica 3 novembre, si uniscono naturalmente alla due giorni di Halloween. Il divertimento allora inizia giovedì dalle ore 17 sotto il tendone di Corso Antonio Gramsci, con una serata di storie alla scoperta della notte più paurosa dell’anno: “C’era una volta il capodanno Celtico! Halloween e le sue origini” è una serata aperta a tutti dove sarà premiata la zucca decorata più bella e saranno distribuiti omaggi a tema offerti da “Donne come Noi!”, un evento organizzato dal Comune di Aquileia in collaborazione con AUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS. Il giorno successivo, venerdì 1 novembre, dalle ore 18 il tendone di Corso Antonio Gramsci ospiterà invece la finale del festival canoro per i bambini delle scuole primarie di primo e secondo grado “Mosaico di Voci”.



Il fine settimana entra poi nel vivo della festa con il grande evento Gaudeamus, una galassia di stand con eno-gastronomia, attività manuali, giochi, laboratori sportivi e teatrali, animazioni e molto ancora. Sabato 2 novembre dalle ore 9 prende il via la giornata di intrattenimento a tutto tondo, con la gara “Gladiator Arena” che impegnerà i partecipanti in una sequenza di sfide sportive fino alle ore 18, prima della premiazione ufficiale dei vincitori, in programma alle ore 20. Dalle ore 10 alle 18 anche numerosi laboratori per grandi e piccini: per i più piccoli, quello didattico del Mosaico, quello sartoriale per realizzare il vestito da Antico Aquileiese, quello motorio e la Piccola Fattoria. Per gli adulti, i laboratori sportivi di pugilato, spartan e kalistenic, e la cultura al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, la mostra fotografica “Photo Days Tour 2019” alla Casa Comunale (con visita guidata programmata alle ore 15), e la Open Art Gallery Terrestrità Corale. Per tutti, il campo didattico Mondo Rurale, con i contadini del Ros di Aquilea, e le dimostrazioni di attività operative della Protezione Civile. Ancora, dalle ore 11 prendono il via gli Itinerari alla scoperta dell’Aquileia Segreta (riproposti anche nel pomeriggio e a sera), e nell’ora dell’aperitivo il Gruppo Archeologico Aquileiese presenterà i libri “Happy Hour”, “Vecchia Cucina Aquileiese” e “Prosit”.



Alle 12.30, show cooking di Roberto Franzincon il supporto del Bar Akilys, che verrà replicato anche domenica. Durante la pausa pranzo, tutta da degustare negli stand enogastronomici aperti dalle 10 alle 23, saranno protagonisti il “Mercato della Terra” e “Vini, Birre e Sapori”. Alle ore 15 il giretto pittoresco “A spasso con gli asinelli” a cura della Piccola Fattoria Cumugnai, e nel pomeriggio avrà luogo una serie di appuntamenti interessanti: alle ore 16 l’incontro pubblico sul tema “Aquileia per i Giovani” e la conferenza didattica di Massimiliano Folla “Il Vino nell’antica Roma. Storia di un legame millenario con Aquileia”, e alle 18 il Braccio di ferro con “Amstrong Udine”. Dalle 17 ci sarà anche tanta musica ad animare l’evento: al Museo Archeologico di Aquileia un concerto di fiati a cura dell’Associazione Musicale San Paolino; l’animazione di Luca bix DJ dalle 17 alle 20, e in serata la Dance Mania con musica anni ’90.



Si ricomincia anche domenica 3 novembre con tutti i laboratori didattici, manuali e sportivi, la fattoria e le attività per grandi e piccini, gli Itinerari di Aquileia segreta e gli stand eno-gastronomici, cui si aggiungono ulteriori novità: alle 11.30 il concerto del Piccolo coro Natissa, e soprattutto, dalle 11.30 alle 18.30, la grande manifestazione “Vinum in Fundo”, una degustazione di vini in Piazza Capitolo a cura delle Città del Vino FVG. Alle 17.30 lo spettacolo teatrale “Daisy dancer” a cura del gruppo Friends, e ancora tanta musica con Miscelando + DJ Set di Luca bix DJ e Miscelando + Acidi. L'evento è collegato a una raccolta di fondi a favore dell'associazione "Amici di Federico" di Villa Vicentina: sorta nel 2008 per finanziare le spese per le cure di un bambini del paese friulano, da allora opera per aiutare altre famiglie bisognose di sostegno, grazie a una rete di solidarietà sostenuta proprio grazie a fondi raccolti in eventi pubblici.

