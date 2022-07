Ad Aquileia 'Mirabilia. Capolavori a confronto'

Dal 12 luglio apre al pubblico al Man di Aquileia “Mirabilia. Capolavori a confronto – La lampada del Tesoro della Basilica di San Marco a Venezia”.

Con Mirabilia. Capolavori a confronto la Direzione regionale Musei Fvg e il Museo archeologico nazionale danno avvio a una serie di eventi espositivi dedicati a oggetti unici per la qualità e lo straordinario stato di conservazione, concessi in prestito alla Direzione regionale Musei Fvg da importanti musei e istituzioni nazionali.

“Il nuovo ciclo espositivo – dichiara il Direttore del Man Marta Novello – sarà l’occasione per portare ciclicamente ad Aquileia reperti straordinari, attorno ai quali verranno di volta in volta costruiti percorsi di approfondimento della collezione permanente, e per attivare nuove forme di dialogo con altre importanti istituzioni museali nell’ambito del Sistema museale nazionale”.

Di volta in volta, l’opera in prestito diventerà il punto di arrivo di un inedito itinerario di visita ideato all’interno del museo: il percorso pensato per ogni singola esposizione sarà fruibile grazie a una brochure dedicata all’evento e a una sezione a parte nella nuovissima app del Museo archeologico nazionale di Aquileia.

Protagonista della prima edizione è la coppa in cristallo di rocca del Tesoro della Basilica di San Marco a Venezia, raffinato esempio della produzione di lusso di età romana, riutilizzata come lampada liturgica nel X-XII secolo. L’iniziativa è stata realizzata con il sostegno del Rotary per la Regione.

La lampada in cristallo di rocca del Tesoro di San Marco a Venezia sarà visibile fino al 4 settembre secondo i consueti orari di apertura al pubblico del Museo. Ogni giovedì mattina di luglio, alle 11, sarà, inoltre, possibile partecipare a visite tematiche curate dal Servizio Educativo del Museo.

(Non è previsto alcun costo aggiuntivo al biglietto d’ingresso. Prenotazione obbligatoria a bookshopmanaquileia@gmail.com o al numero 0431 91016).

