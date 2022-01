Ad Aquileia i cimeli di Casa III Armata

“Il materiale del museo della Grande Guerra Casa III Armata di Redipuglia sarà temporaneamente trasferito e visibile al pubblico a palazzo Meizlik, ad Aquileia”. Lo annuncia il consigliere regionale Franco Mattiussi (Forza Italia), spiegando che “l’allestimento museale dei reperti nella sede provvisoria di Aquileia, per il tempo necessario ai lavori di ristrutturazione della Casa III Armata, rappresentano un’opportunità per la cittadina e per la conoscenza di questi importanti reperti, andando a inserirsi tra eventi e visite organizzate per il centenario del Milite ignoto”.

“In consiglio regionale – aggiunge Mattiussi - ho condiviso e supportato con il collega Antonio Calligaris un emendamento, da lui presentato, alla legge di Stabilità 2022, grazie al quale la Regione stanzierà 50 mila euro al Comune di Aquileia per il progetto di allestimento, sistemazione e promozione del materiale a palazzo Meizlik. Lì verranno trasferiti i cimeli della Grande guerra del museo di Redipuglia, che quest’anno sarà interessato da imponenti lavori di riqualificazione che dureranno, si prevede, circa un anno e mezzo, dopo i quali sarà restituito un vero e proprio memoriale della Grande guerra”.

“Nel frattempo – continua -, sarà garantita l’esposizione al pubblico degli importanti reperti di Casa III armata in un luogo altrettanto consono alla loro natura, in quanto Aquileia è al centro del programma dell’anno del centenario del Milite ignoto. Palazzo Meizlik, già sede di esposizioni, è un luogo adatto a ospitare il materiale, che senza questa operazione avrebbe rischiato di finire chiuso in un magazzino”.