Ad Aviano il Simona Cigana Day

Con il “Simona Cigana Day” il Circolo della Stampa di Pordenone chiude, domani venerdì 30 luglio, l’11ªedizione (2019-2020) del concorso giornalistico nazionale, annuale, multimediale, multilingue, evento rinviato più volte, dal dicembre scorso, a causa della pandemia da Covid 19. L’evento è in programma ad Aviano, con inizio alle 10, nella Casa dello Studente, e il prosieguo nello stadio Cecchella.



Il programma comprende la premiazione dei vincitori dell’11ª edizione (2019-2020), la chiusura della 12ª edizione (2020-2021), l’annuncio della 13ª edizione (2021-2022) e la presentazione del libro “Simona”, di Pietro Angelillo e Lucio Leandrin, nel quale si raccolgono testimonianze e commenti sulla vita di donna e di giornalista della giovane collega di Aviano mancata prematuramente, a 30 anni di età. il 20 luglio 2007, durante una cronaca sportiva.



La narrazione, completata da una sintesi fotografica, contiene anche la descrizione delle molte iniziative in atto per perpetuarne la memoria. Il volume contestualizza il personaggio nel mondo del giornalismo, con un’analisi e un confrontano sui tre “attori” principali dell’informazione: giornalisti, editori e pubblico dei destinatari delle notizie. L’input a questo concetto viene da Cristiano Degano, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, che firma la prefazione, e da Alessandro Martegani, segretario di Assostampa FVG che descrive il Fondo Cigana per il sostegno alle vertenze dei giornalisti con i propri datori di lavoro.



«Raccontando la sua vita e il suo pensiero – scrivono i due autori nell’Introduzione – abbiamo deciso di considerarla espressione ed emblema del nostro settore, nonostante il cambiamento progressivo talmente veloce da rendere instabile, all’inizio del terzo decennio del Duemila, la definizione di giornalismo, in quanto parte di una globalità condizionata dalla scarsa durata di quelle che un tempo definivamo certezze».Il programma dell’evento, molto intenso, comprende anche la lettura dei messaggi del presidente della Regione Massimiliano Fedriga e del presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, la consegna del titolo statutario di Socio onorario ad Antonio Zamberlan e a Walter Lorenzon, rispettivamente presidente e vicepresidente esecutivo della Bcc Pordenonese e Monsile, il ringraziamento a tutti gli sponsor e patrocinatori del “Premio Simona Cigana”.