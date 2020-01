Addio a Giampaolo Pansa

E' morto Giampaolo Pansa, storica firma del giornalismo italiano. Per ricordare la sua figura riproponiamo un'intervista realizzata in occasione dell'uscita del libro ‘Poco o niente. Eravamo poveri. Torneremo poveri” (Rizzoli) e pubblicata sul settimanale Il Friuli.



Crisi economica, rischio di default: perché raccontare una storia dell’Ottocento per spiegare questa situazione?

“Perché mi sono reso conto, con stupore, di una cosa: quasi tutte le persone con cui parlavo di questa difficile situazione, da Roma a Milano, al bar, ai giardinetti, nelle stazioni, erano spaventate all’idea che i loro figli non avessero più il benessere conquistato da genitori e, ancor prima, dai nonni. Volevo far capire che ci sono stati italiani che sono sopravvissuti a situazioni ancora più estreme”.



La lezione?

“Tutto è incerto, sempre e comunque. Nulla va dato per scontato, ma bisogna affrontare ogni situazione con ottimismo anche nelle avversità, con la giusta voglia di reagire, di rimboccarsi le maniche e di uscirne. Come nonna Caterina”.



È un libro nato “in famiglia”.

“Proprio così: è un atto d’amore verso le persone che mi sono state care e che mi hanno formato. Hanno avuto una vita difficile e voglio rendere loro merito. Il Libro è nato anche dalla voglia inconsapevole di renderli immortali”.



Nel libro si parla molto anche di sesso, nel matrimonio come nei bordelli.

“È sbagliato pensare all’Ottocento come un secolo pudico. Era un mondo feroce, dove pochi ricchi comandavano, decidevano tutto e si godevano le figlie dei miserabili. Le donne erano costrette a partorire un figlio dopo l’altro oppure ad abbandonare la famiglia per diventare prostitute. I bordelli prosperavano e il sesso nascosto trionfava. Dice un mio personaggio: ‘I maschi più sono istruiti e carichi di soldi, più si comportano da maiali’”.



Da dove ha preso le storie private che racconta?

“La maggior parte le ho sentite raccontare. Mia madre aveva un negozio di moda per sognora sulla piazza di Casale Monferrato. Io ho sempre trascorso i miei pomeriggi lì, tra pettegolezzi e racconti, fino a quando, sui 15 anni, la mia presenza non è diventata un po’ sconveniente”.



Tra le pagine spesso ricorre il dialetto.

“Io l’ho imparato tardi. I miei genitori e mia nonna lo parlavano, ma quando ero bambino non ci permettevano di parlarlo, in casa. È stata una cosa che ho riscoperto dopo, per far vivere i miei personaggi”.



A chi si rivolge con questo libro?

“A tutti, ma soprattutto ai giovani. Mio nipote Giacomo ha appena compiuto 18 anni. Alla sua età mio padre fu mandato al fronte nella Prima Guerra Mondiale. I giovani questa storia non la conoscono più, ma sono spinti a conoscere dall’incertezza del futuro. Gliel’ho raccontata io questa storia attraverso i miei personaggi, le persone che ho amato”.



Nei suoi ultimi libri, a cominciare da “Il sangue dei vinti”, è stato accusato di revisionismo.

“Si tratta di una lettura del periodo storico dal 1945 al 1948 che si può definire “la seconda guerra civile italiana”. Una guerra che fu condotta dai partigiani rossi contro i bianchi, allo scopo di preparare un terreno fertile perché anche l’Italia entrasse a far parte del blocco sovietico”.



In questo contesto si inserisce anche l’eccidio di Porzus.

“Un episodio grave, gravissimo, ma che purtroppo è simile a molti altri accaduti in quel periodo e di cui poi si è parlato troppo poco. La differenza è la posizione: il confine orientale è sempre stato più a rischio”.



Lei è di Casale Monferrato, in Piemonte, dove l’industrializzazione è arrivata presto, con la Fiat. In Friuli, invece, la miseria è durata molto più a lungo, fino al secondo dopoguerra.

“Veniamo da una società che abbiamo voluto a tutti i costi dimenticare. Il Friuli è, ed è stato, una terra meravigliosa. Facciamo un’ipotesi assurda: dovessimo precipitare nel Friuli misero di una volta, la vostra sarebbe una delle regioni dove potrei pensare comunque di vivere. Pur non essendo leghista, in Calabria, ad esempio, non andrei”.



Nella nostra regione il tessuto economico si è sempre basato sulle industrie piccole e medie. Secondo lei sarà un vantaggio per uscire dalla crisi o no?

“Piccolo è bello e vantaggioso. Non a caso i miei soldi sono in una banca piccola. Io credo che le piccole imprese si riprenderanno prima. Senza contare che voi friulani siete un popolo straordinario. In fatto di risollevarsi non siete secondi a nessuno e l’avete dimostrato dopo il terremoto. Spero che anche da questa situazione il Friuli si rialzerà da solo, come ha sempre saputo fare”.



E la politica?

“Considero Berlusconi un politico finito, come si è visto a Cannes. Il suo governo è morto, non sta più in piedi. Si aspetta solo la sanzione formale della sua fine. Poi andremo a votare. E sarà dura. Berlusconi è il leader più vecchio d’Europa, il Pdl ne risentirà. La Lega sta messa anche peggio: il capo è anziano, malato, il partito è diviso in modo profondo tra Bossi e Maroni. Non parliamo poi della sinistra, dove la divisione è una vera mania: mancano leader, i programmi sono inesistenti, l’unico legante è l’anti berlusconismo. In tutto questo siamo messi malissimo: dove finiranno le banche? L’economia reale prevale rispetto a quella finanziaria? I conti delle famiglie si aggiusteranno?”.



Domande difficili: è pessimista?

“Realista. Bisogna essere preparati al peggio. Lo diceva anche nonna Caterina”.