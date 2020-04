Addio a Luis Sepùlveda

Cultura in lutto per la scomparsa dello scrittore cileno Luis Sepúlveda. Aveva 70 anni e da settimane lottava contro il Coronavirus ricoverato in un ospedale delle Asturie.

Sepùlveda era stato ospite di diversi eventi culturali di rilievo in Friuli Venezia Giulia, da Pordenonelegge (2017) al Premio Hemigway (2016), passando per Dedica (2015). Nel 2015 gli era stato conferito il sigillo della città di Pordenone. Proprio nel marzo 2015, lo scrittore sudamericano che da tempo viveva in Spagna, si era ammalato di polmonite ed era stato ricoverato proprio all'ospedale di Pordenone.

Lucho, come veniva affettuosamente chiamato dagli amici, in un messaggio ai fan aveva ringraziato il personale del nosocomio friulano per l'aiuto che ha ricevuto in Friuli: "Amiche e amici, grazie per tutte le dimostrazioni di affetto e preoccupazione. Io sono ancora a Pordenone, sto già molto meglio, grazie alle cure e all'attenzione ricevuta in ospedale a Pordenone da parte di medici, infermieri e altro personale che mi ha trattato in modo meraviglioso. Grazie a tutti. E ora, seguendo le raccomandazioni dei medici, starò a riposo".

Il 27 febbraio scorso la notizia del suo ricovero per Covid-19 e l'apprensione dei fan nonostante le 'rassicurazioni' sulle sue condizioni di salute, definite stazionarie ma in miglioramento, riferite dalla moglie, la poetessa Carmen Yáñez. Purtroppo Sepùlveda non è riuscito a vincere il virus in questa sua ultima, difficile e drammatica battaglia finale.

La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dall'Efe che ha citato fonti vicine all'autore cileno.



BIOGRAFIA - Luis Sepúlveda era nato in Cile nel 1949 e viveva in Spagna, nelle Asturie. I suoi libri sono editi in Italia da Guanda: Il vecchio che leggeva romanzi d’amore, Il mondo alla fine del mondo, Un nome da torero, La frontiera scomparsa, Incontro d’amore in un paese in guerra, Diario di un killer sentimentale, Jacaré, Patagonia Express, Le rose di Atacama, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, Raccontare, resistere (con Bruno Arpaia), Il generale e il giudice, Una sporca storia, I peggiori racconti dei fratelli Grim (con Mario Delgado Aparaín), Il potere dei sogni, Cronache dal Cono Sud, La lampada di Aladino, L’ombra di quel che eravamo, Ritratto di gruppo con assenza, Ultime notizie dal Sud, Tutti i racconti, Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico, Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza, Ingredienti per una vita di formidabili passioni, Un’idea di felicità (con Carlo Petrini), Trilogia dell’amicizia, L’avventurosa storia dell’uzbeko muto e Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà. Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti, ricordiamo che Sepúlveda è dottore honoris causa alla Facoltà di Lettere presso l’Università di Urbino, che nel 2014 ha vinto il Premio Chiara alla carriera e nel 2016 il Premio Hemingway per la Letteratura. (Scheda di presentazione dell'autore ospite dell'edizione 2017 di pordenonelegge).