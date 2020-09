Addio a Nico Naldini

E' morto Domenico Naldini, cugino di Pier Paolo Pasolini, con cui condivise la carriera di attore, regista e poeta. Nato a Casarsa il 1 marzo 1929, Nico Naldini era figlio di Enrichetta Colussi, zia materna di Pasolini. Al cugino si deve la pubblicazione nel 1948, con l'Academiuta di lenga friulana, del primo lavoro di Nico Naldini: Seris par un frut (1948). A questo sono seguiti numerosi altri libri di poesia: Un vento smarrito e gentile (1958), La curva di San Floreano (1988), Piccolo romanzo magrebino (2002), I confini del paradiso (2004), Una striscia lunga come la vita (2009, a cura di Francesco Zambon).

Dagli anni Ottanta, invece, Naldini si è dedicato alla pubblicazione di biografie di personaggi come Leopardi, Pasolini, Comisso, De Pisis. Ha curato la pubblicazione delle Lettere di Pasolini (1986-1988) e di alcuni inediti di Comisso e dello stesso Pasolini, tra i quali Un paese di temporali e di primule (nuova edizione Guanda 2015) e Romàns (nuova edizione 2015). Di Naldini si ricordano anche Nei campi del Friuli (1984), Alfabeto degli amici (2004) e La sibilla non vuole morire (2012), Il treno del buon appetito (1995) e le raccolte di poesie e prose Meglio gli antichi castighi (1997) e Piccolo romanzo magrebino (2016). Nel 2000 ha pubblicato il libro Mio cugino Pasolini (ed. Bietti di Milano) in cui regala al lettore un ritratto del cugino, partendo dagli esordi friulani.

Oltre ad avere collaborato alla realizzazione di tutti i film di Pasolini, Naldini si è cimentato a sua volta nella direzione di un film di montaggio realizzato nel 1973, Fascista, basato sui filmati di propaganda dell'Istituto Luce: un film che suscitò molte polemiche alla sua uscita e a proposito del quale lo stesso Pasolini intervenne con due scritti. Nel 1986 con Vita di Giovanni Comisso, pubblicato da Einaudi, fu finalista del Premio Strega.

Nel 1986 ha ricevuto il Premio speciale Noninocon questa motivazione: "Nell’anniversario della tragica scomparsa di Pier Paolo Pasolini, è parso giusto dare un riconoscimento al libro 'Nei campi del Friuli' che offre il ritratto di un Pasolini giovane, nella terra che più di ogni altra egli ha amato".

Da anni Naldini viveva a Treviso dove si è spento.