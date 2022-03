Addio allo scultore goriziano Claudio Mrakic

Mondo dell'arte in lutto, a Gorizia, per la morte di Claudio Mrakic, noto scultore goriziano, scomparso sabato scorso a 69 anni.

Era nato a Gorizia il 9 gennaio 1953 e nel 1973 si era diplomato Maestro d’Arte all’Istituto d’Arte di Gorizia e successivamente aveva frequentato l’Accademia di Belle Arti di Lubiana in Slovenia, negli anni tra il 1973 e il 1975.

Ha iniziato ad esporre nel 1979, per un totale di oltre 80 tra mostre, personali e collettive, interventi artistici e simposi internazionali in Slovenia, Italia, Austria e Svizzera. Era tra i fondatori, nel 2004, dell’associazione culturale per la promozione delle arti contemporanee Prologo di Gorizia.