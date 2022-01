Adelaide Ristori, modello per le giovani donne

Attrice, imprenditrice e patriota: è un modello da seguire anche per le giovani donne di oggi. In occasione dei 200 anni della sua nascita, il 29 gennaio 1822 a Cividale, la città ducale ha in programma diversi eventi per ricordarla .



“Il primo appuntamento – spiega la sindaca, Daniela Bernardis – lo organizzeremo proprio in occasione della nascita insieme al Soroptmist International club di Cividale che, durante il Mittfest, attribuisce il premio ‘Adelaide Ristori’ all’attrice che nell’edizione precedente del festival ha raccolto i maggiori consensi del pubblico. Si celebra così la figura dell’attrice. E’ importante ricordare, però, che Ristori è stata anche una grande imprenditrice, dato che guidava e amministrava interamente la sua compagnia e tutte la produzioni che metteva in scena. E’ stata un esempio di donna dalle molte capacità e dai mille talenti, che tutte noi dovremmo prendere come modello”.



Figlia d’arte, i genitori infatti erano due poveri attori, cominciò presto a seguire le loro orme, riscuotendo, però, un grande successo in Italia e all’estero. Recitava anche in inglese e francese e riuscì a essere accolta nell’alta società tanto che sposò il marchese Giuliano Capranica del Grillo. Grazie alle sue capacità, anche economiche, e alla vasta conoscenza del settore fondò una sua compagnia teatrale e portò il suo repertorio in tanti palcoscenici, facendo conoscere la cultura italiana nel mondo.Gli spettacoli diventarono l’occasione, in epoca risorgimentale, per fare propaganda a favore dell’Italia e di Vittorio Emanuele II i suoi spettacoli furono spesso interrotti dalla polizia. A ricordare Adelaide Ristori a Cividale c’è la statua che la rappresenta, mentre interpreta un personagio della tragedia classica, e il teatro. Esempio della sua arte sono i costumi di scena che sono conservati a Genova e che furono potagonisti di una mostra a Cividale.

Un riconoscimento al talento rosa

“Adelaide Ristori – spiega Francesca Predan - presidente del Soroptmist international club di Cividale – è stata una figura dirompente e un modello che il club prende come esempio per il suo talento d’attrice, ma anche perché, in quanto imprenditrice, ha combattuto per prima le differenze di genere che ancora oggi sono presenti”. Il Soroptmist international club, infatti, ha proprio come mission promuovere il ruolo della donna, il suo talento e l’importanza che deve avere nelle società.“Oltre ai festeggiamenti previsti in occasione del compleanno e del Premio del Mittelfest - conclude Predan -, abbiamo in mente altri eventi proprio in luglio, in occasione del festival, in collaborazione con il Comune. Ovviamente tuto dipenderà dalle norme di sicurezza che saranno vigenti la prossima estate. Purtroppo è impossibile fare previsioni”.