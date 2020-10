Adriano Piu presenta la mostra 'Movimento interlocutorio'

“I fattori principali che determinano ogni tipo di movimento sono tre: spazio, direzione, tempo. I Movimenti possono essere lenti, rapidi o addirittura impercettibili.

Il movimento è dato da un continuo e progressivo cambiamento di posizioni che i nostri occhi non riescono sempre a percepire. L’uomo necessita di un qualcosa che possa “rallentare” e che ci faccia comprendere tutte le fasi del divenire.

Questo è ciò che racconto attraverso forme fisiche – scultoree, che l’interlocutore interagisce muovendo e incrociando tra loro a propria sensazione emotiva del momento, diventando parte dell’opera”.

Con queste parole l’artista, Adriano Piu, racconta la sua mostra, frutto di anni di lavoro e studio che l’hanno portato a presentare “Movimento interlocutorio”, ultima grande svolta della sua attività artistica.

Si tratta di opere innovative mobili che invitano il visitatore a interagire con loro, variando e muovendo le parti a suo piacimento, diventando così il protagonista, divenendo esso stesso parte dell’opera.

Adriano Piu, cervignanese di nascita, fin da giovane si dedica alla pittura, partecipando alle prime mostre personali e affinando, negli anni ’70, una propria espressività.

Negli anni ’90 la sua pittura muta e si concentra su forme, segni e materia e in questi anni nascono anche le sue prime sculture.

Adriano Piu ha esposto le proprie opere in numerose città italiane e straniere, partecipando a numerose rassegne internazionali e le sue creazioni sono presenti anche in numerose collezioni pubbliche e private.



La mostra sarà aperta al pubblico dal 25 ottobre al 15 novembre 2020.

Orari di apertura: venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00; sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00.