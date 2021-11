Adriano Stocco presenta 'Ho perso tutto meno l'amore'

Sabato 13 novembre, alle 11 alla Libreria Friuli di Udine, si terrà la presentazione del libro "Ho perso tutto meno l'amore" di Adriano Stocco.



Vita difficile da bambino in Etiopia nel lontano 1940, in balia dei ribelli etiopi, il dramma del campo di concentramento, rientro avventuroso nel 1942 nella città natale, Trieste, subisce l'occupazione tedesca, quella titina, bombardamenti, fame, morti e distruzioni. Ultima tappa del suo percorso, il Friuli e le alterne fortune in amore e nel lavoro.



Ingresso gratuito con green pass / carta verde secondo le normative vigenti. Si raccomanda la prenotazione inviando una mail a presentazioni.libreriafriuli@gmail.com