Adriatico – Riccardo Fregoso a Gorizia

Studio Faganel presenta per la prima volta in Italia, a Gorizia, “Adriatico” di Riccardo Fregoso. In mostra dal 20 gennaio al 3 marzo ci saranno 25 fotografie stampate nell’atelier di Mario Govino. In occasione dell’inaugurazione ci sarà un book signing del libro Adriatico, edito da Kerber Verlag, 2022.

Per tre anni, dal 2019 al 2021, Fregoso ha percorso la costa adriatica, per lo più in auto, e durante i mesi estivi, scattando con una Zenza Bronica S. Si tratta di un viaggio volto a catturare e restituire l’estate italiana, focalizzando sui luoghi di destinazione balneare, ma evitando quei tratti di costa più familiari e conosciuti.

Scrive l’autore: “Ho iniziato da Vasto e San Salvo Marina, in Abruzzo. Qui l'ibridazione tra lo spazio suburbano e quello vacanziero è quasi, credo, elevato alla dimensione di manifesto. Mi sono poi diretto verso nord, seguendo la Strada Statale 16, che costeggia per un migliaio di kilometri la costa e che rappresenta il vero e proprio sistema sanguigno di “Adriatico”. Ho dedicato l'ultima esplorazione alla parte più meridionale della Penisola, in Puglia”.

Per Fregoso la costa adriatica rappresenta innanzitutto un luogo affettivo e familiare: è la meta delle vacanze estive della sua infanzia e adolescenza, negli anni ‘80 e ‘90. Un luogo che nel ricordo dell’autore ritorna come paradisiaco e capace di far evadere dalla quotidianità, caratterizzato da una luce ora accesa e accecante al mattino ora morbida e avvolgente al tramonto.

Ma ciò che incontra Fregoso è anche quel paesaggio sviluppatosi per lo più negli anni del boom economico degli anni ‘50 e ‘60 del Novecento. Il periodo della cosiddetta cementificazione, in cui case e palazzine sono state costruite velocemente per assecondare la domanda del turismo di massa, senza attenzione per i beni paesaggistici e una precisa regolamentazione, a partire dai nuclei dei vecchi borghi marini e saturando le aree costiere.

Adriatico è un racconto in cui convivono e si risolvono due voci. Da un lato c’è un paesaggio ad alta densità di molti elementi: palazzine multipiano e litorali affollati, motorini sfreccianti e roulotte variopinte, pizzerie e negozi di ombrelloni, raffinerie e distributori di benzina, feste in spiaggia e spazzatura abbandonata. Dall’altro c’è lo sguardo del fotografo che, nonostante tutto, rimane ammaliato da questo paesaggio e afferma di avere un sentire comune con chi continua a tornare sulla costa adriatica ogni estate, poiché essa, probabilmente, offre esattamente quello che la maggior parte cerca nell’estate.

E poi c’è la luce che è la vera protagonista di Adriatico e del lavoro di Fregoso più in generale. Una luce che guida lo sguardo dell’autore nell’esplorazione dei territori e rappresenta per lui l’unica certezza.

Opening: venerdì 20 gennaio alle 18, con l’autore. Mostra a cura di Sara Occhipinti e Marco Faganel; graphics: Andrea Occhipinti. Orari: lunedì-venerdì 16—19, sabato e mattine su appuntamento; indirizzo viale XXIV Maggio 15/c a Gorizia.