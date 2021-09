Al Festival del giornalismo esteri, muri e conflitti nel mondo

Entra nel vivo la VII edizione del Festival del Giornalismo di Ronchi dei Legionari che sarà inaugurata questa sera, alle 20, nel palatenda accanto l’auditorium in piazzale Martiri delle Foibe. L’evento durerà fino a sabato 11 settembre e si concluderàcon la cerimonia di consegna del Premio Leali delle Notizie in Memoria di Daphne Caruana Galizia.

L’intera manifestazione sarà seguita da Barbara Schiavulli, reporter di guerra che, oltre a essere giornalista ospite a Ronchi, manderà in onda ogni pomeriggio il Live @Festival su Radio Bullets, di cui è direttrice: gli ascoltatori potranno dunque seguire tutti gli sviluppi della manifestazione quotidianamente.

Gli incontri di oggi incominceranno già a partire dalle 17.30. Libertà di stampa, mafia, legalità, la politica della Seconda Repubblica, il tentato omicidio di Karol Woityla raccontato da Fabrizio Peronaci del Corriere della Sera e il presidente degli Stati Uniti Reagan raccontato dal direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano saranno le tematiche della prima giornata del Festival.

Nella seconda giornata di Festival invece, mercoledì 8 settembre, gli esteri, i muri e i conflitti del mondo saranno al centro del dibattito fra gli ospiti.

Si parte in palatenda alle 18.30 con Libri Leali e la presentazione di “Il buio sotto la divisa. Morti misteriose tra i servitori dello Stato” di Sara Lucaroni che dialogherà con Salvatore Ferrara, giornalista di Voce Isontina.

Si prosegue poi alle 19 nella Sala Conferenze del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia con l’incontro “Giornalisti nel mirino. La situazione messicana”. Interverranno in collegamento dal Messico Pedro Càrdenas Casillas, coordinatore del gruppo di lavoro di protezione e documentazione degli attacchi contro la stampa di Artículo 19, e María Fernanda de Luna Ferral, figlia di María Elena Ferral, giornalista uccisa il 30 marzo 2020 per aver denunciato abusi e illeciti della polizia messicana . Saranno ospiti a Ronchi invece il giornalista di MicroMega Daniele Nalbone, la giornalista di RomaToday Ylenia Sina e l’incontro verrà moderato da Stefano Corradino di RaiNews 24.

Alle 19.30 si terrà in palatenda l’incontro “’Nulla dies umquam memori vos eximet – Nessun giorno vi cancellerà dalla memoria del tempo’ (Virglio – Eneide): a 20 anni dall’attentato delle Torri Gemelle di New York la memoria e l’emozione restano le stesse” con Giampiero Gramaglia, giornalista e direttore dei corsi e delle testate della Scuola di Giornalismo di Urbino, Ervin Hlandnik Milharčič, giornalista del Dnevnik, la giornalista e scrittrice Gaja Pellegrini Bettoli, la direttrice editoriale di Editrice Zona Silvia Tessitore e Roberto Vitale, presidente del Premio Giornalistico Papa Ernest Hemingway. Introduce e modera Stefano Lusa, giornalista di Radio Capodistria – RTV Slovenia.

Sempre alle 19.30, ma nella Piazzetta Francesco Giuseppe I, ci sarà l’inaugurazione del reportage fotografico “¡Yo estoy con vos, mi Nicaragua!” sulla ribellione anti Ortega in Nicaruagua del fotoreporter Inti Ocón. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Thesis e Dedica Festival di Pordenone. All’inaugurazione interverranno Gianni Beretta, giornalista esperto in questioni latinoamericane de Il Manifesto, il critico e storico dell’arte Angelo Bertani e il curatore di Dedica Festival di Pordenone Claudio Cattaruzza. L’incontro verrà introdotto e moderato da Christian Seu, giornalista del Messaggero Veneto. La mostra sarò poi visibile nella Saletta espositiva sede di Leali delle Notizie, situata sempre in Piazzetta Francesco Giuseppe.

Alle 20.30 si terrà invece in palatenda “Come comunicare la violenza di genere e le questioni del femminile” incontro in cui dialogheranno la presidente dell’associazione GiULiA Giornaliste Silvia Garambois e la Senatrice e Presidente della Commissione d’inchiesta sulla violenza di genere Valeria Valente. L’incontro verrà moderato da Eleonora De Nardis, giornalista socia di GiULiA e conduttrice di Radio Incontra Donna.

La seconda giornata del Festival del Giornalismo si concluderà in palatenda con l’incontro “Sono crollati alcuni muri politici e sociali, ma muri mentali e fisici ancora esistono e ancora vengono costruiti nel mondo: a 60 anni dalla costruzione del muro di Berlino” alle 21.45. Interverranno Laura Silvia Battaglia, reporter specializzata in aree di crisi e conflitti, Stefania Battistini, giornalista Rai, e Giovanna Botteri, giornalista e corrispondente Rai che si collegherà all’incontro, e Lucio Rizzica, giornalista professionista per Sky e autore del libro Confine invisibile: così volammo via dalla Germania Est. Il panel verrà introdotto e moderato da Luana De Francisco, giornalista del Messaggero Veneto. L’incontro rientra tra i corsi formativi riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia con iscrizione sulla piattaforma Sigef o in loco.

Il Festival del Giornalismo segue le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la normativa vigente in materia di contenimento da COVID-19, pertanto gli accessi saranno consentiti tenendo in considerazione le disposizioni ministeriali. La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita.

La prenotazione per i singoli appuntamenti è consigliata chiamando al numero 0481 777625, su WhatsApp al 320 8143610, o via mail a info@festivaldelgiornalismoronchi.it. Sarà comunque possibile la registrazione in loco. Verrà inoltre rilevata la temperatura corporea e il pubblico dovrà indossare i dispositivi di protezione a tutela della salute individuale e di quella collettiva. Per partecipare agli eventi sarà richiesto il Green Pass o essere guariti dal Covid entro i 6 mesi o, in alternativa, bisognerà presentare un tampone antigienico negativo effettuato nelle ultime 48 ore.

In caso di maltempo gli appuntamenti previsti in Piazzetta Francesco Giuseppe I si terranno in Auditorium Comunale in Piazzetta dell’Emigrante, mentre quelli previsti nel giardino del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia si terranno nell’adiacente sala conferenze.

L'associazione ringrazia tutte le persone e le realtà che supportano le sue attività culturali. Un ringraziamento particolare va inoltre all’Amministrazione Comunale di Ronchi dei Legionari, alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia e alla Fondazione Carigo, a Coop Alleanza 3.0 e a tutte le persone e le realtà che continuano a supportare le attività culturali di Leali delle Notizie.