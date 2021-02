Al Kulturni dom di Gorizia prorogata la mostra di Claudio Palčič

Grande successo sta riscontrando la mostra del noto pittore triestino Claudio Palčič, che è allestita e finalmente visitabile di persona, fino al 28 febbraio 2021, nella galleria del Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass 20).



Claudio Palčič (nato a Trieste nel 1940), artista di portata europea, pittore, incisore, illustratore e scenografo con mezzo secolo di attività artistica alle spalle, innumerevoli esposizioni in tutta Europa e partecipazioni ad ex-tempore che gli conquistarono non pochi riconoscimenti, è conosciuto per la sua pittura in cui astratto e figurativo, reale e onirico si fondono in combinazioni sempre nuove, creando opere dove si intersecano i suoi diversi mondi, l'essenza mediterranea e lo spirito nordico, la cultura slovena e italiana, la tradizione e l'innovazione.

L’artista negli anni '60 aderì al gruppo triestino “Raccordosei - Arte Viva”, nel decennio successivo invece fondò e diresse per più anni un atelier grafico. Si occupa di grafica, di pittura e scultura, è scenografo e costumista nonché illustratore di raccolte poetiche, libri per l'infanzia e la gioventù. Come scenografo e costumografo ha collaborato con il Teatro stabile sloveno di Trieste, il Cankarjev dom e i teatri Mestno gledališče e Drama di Lubiana, il Teatro Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e con il Teater an der Wien a Vienna. Nel 1984 ha conseguito il premio del Fondo Prešeren per la pittura e la scenografia, Dagli esordi ad oggi Claudio Palčič ha avuto innumerevoli mostre personali in regione e in tutta Italia, nonché su tutto il territorio dell'ex Jugoslavia e in Austria. Ha partecipato a tutte le mostre del gruppo “Raccordosei - Arte viva” (1963-70) e a numerose edizioni della Biennale internazionale grafica di Lubiana. Ha partecipato inoltre a numerose mostre collettive in Europa.



La mostra, promossa dal Consiglio d’amministrazione del Kulturni dom, dall’Agenzia Tmedia e dalla SKGZ (Unione culturale economica slovena), con il patrocinio della regione FVG, del Comune di Gorizia, della KB 1909, in occasione del 39° anniversario del Kulturni dom - Casa di cultura slovena a Gorizia (1981 – 2020) e nell’80° compleanno dell’artista, è aperta con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30 e su prenotazione presso la segreteria del Kulturni dom (0481.33288)I promotori inoltre avvertono i partecipanti che sarà obbligatorio rispettare le adeguate distanze tra una persona e l’altra e indossare le mascherine protettive di naso e bocca, secondo le regole anticovid-19.