Al Kulturni dom inaugura 'La cultura in una stretta di mano'

Venerdì 4 giugno 2021 alle ore 16.30, presso la galleria del Kulturni dom (Via Brass, 20), nell’ambito del 40° anniversario d’attività (1981 – 2021), verrà inaugurata la mostra fotografica collettiva internazionale “Rokovanje kultur – La cultura in una stretta di mano - Culture in t’une strete di man”, che vede la partecipazione di ben 21 fotografi provenienti in gran parte dalla nostra Regione, come pure dal resto d’Italia, dalla Slovenia e dalla Croazia, con l’esposizione delle opere, che sono state donate in questi quattro decenni al Kulturni dom di Gorizia. Nell’occasione saranno esposte le opere dei seguenti fotografi: Milan Bressan, Primož Brecelj, Viljem Cigoj, Francesco Saverio Clai, Sergio Culot, Lorella Klun, Flavio Mosetti, Aurelio Pantanali, Silvan Pittoli, Joško Prinčič, Loredana Prinčič, Tamara Puc, Franco Spanò, Miran Vižintin, Marko Vogrič, Zdenko Vogrič, Simon Zamar, Simon Kovačič, Remo Cavedale, Enzo Tedeschi, Sandi Gorkič e Robert Strahinjič.



Nel secondo piano della galleria del Kulturni dom invece è allestita la mostra personale del fotografo goriziano Boris Prinčič dal titolo “Le sfumature nei 40-anni d’attività del Kulturni dom”.Le mostre sono promosse dal Consiglio di Amministrazione del Kulturni dom nell’ambito del 40° anniversario d’attività con il patrocino della Regione FVG, del Ministero sloveno dei gli sloveni nel mondo, dei Comuni di Gorizia e Nove Gorica e dell’Unione culturale ed economica slovena (Skgz).Le mostre ad ingresso libero saranno regolarmente aperte al pubblico fino al 30 giugno 2021 con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30 e nelle ore serali durante le varie manifestazioni culturali.Per informazioni: Kulturni dom – tel. 0481 33288; email info@kulturnidom.it. I promotori avvertono i partecipanti che sarà obbligatorio rispettare le adeguate distanze tra una persona e l’altra e indossare le mascherine protettive di naso e bocca, secondo le regole anticovid-19.