Al Kulturni Dom prorogata la mostra di Demetrij Cej

Vista la grande richiesta è stata prorogata nella Galleria del Kulturni dom di Gorizia sino a giovedì 23 dicembre 2021, nell’ambito delle celebrazioni del 40° anniversario d’attività del Kulturni dom di Gorizia, la mostra commemorativa “Omaggio a Demetrij Cej” nel 90° anniversario dalla nascita (1931 – 2012).



Demetrij Cej è nato a Belgrado il 28 maggio 1931. Trasferitosi con la famiglia a Gorizia, vi ha frequentato la Scuola d’Arte, diplomandosi nel 1952. Dal 1965 al 1993 ha lavorato come scenografo presso il Teatro Stabile Sloveno di Trieste, allestendo oltre 70 scenografie e collaborando alla realizzazione di molte altre. Ha avuto più di 100 personali e ha preso parte a moltissime collettive. Cej si accosta alla pittura astratta senza però rinunciare mai del tutto all’impostazione compositiva propria della sua cultura figurativa iniziale. Sotto il profilo dei contenuti, egli inclina dapprima verso una tematica sociale, nella quale si riflette il suo impegno civile, politico e culturale di allora. L’impiego presso il teatro sloveno di Trieste gli consente di arricchire tecniche e mezzi espressivi mediante l’uso dei materiali di uso comune di cui si serve abitualmente per allestire le scene. A Trieste entra anche in contatto con il Carso e con il piccolo mondo delle cittadine istriane. I singoli elementi paesaggistici vengono da lui fantasticamente trasfigurati con l’aiuto di colori schietti e decisi, disposti in piccole superfici, impreziosite da bagliori d’oro antico, che danno vita a paesini di fiaba illuminati da astri vaganti in cieli tranquilli. A un certo punto Cej abbandona ogni riferimento al paesaggio naturale, che vede sempre più minacciato dagli sconsiderati interventi umani, e si lancia a esplorare le profondità dell’universo.



La mostra è promossa dal Kulturni dom in collaborazione con la cooperativa culturale Maja di Gorizia e il gruppo finanziario KB1909 di Gorizia, con il patrocino del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero per gli sloveni nel mondo, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia, dei Comuni di Gorizia e Nova Gorica, dell’Unione culturale economica slovena (SKGZ), dell’unione KUDUS e della RAI di Trieste.L’esposizione è aperta con il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 e nelle ore serali durante le manifestazioni culturali. I promotori inoltre avvertono i partecipanti che sarà obbligatorio rispettare le regole anticovid-19 (Green pass, le adeguate distanze e indossare le mascherine).