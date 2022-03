Al Paff! 'Free Hugs' e 'Japanstyle'

E’ ricco e adatto a tutti i gusti il calendario di appuntamenti di PAFF! in programma questo weekend e per le prossime settimane, a Pordenone.

Free Hugs. PAFF! offre ai visitatori l’opportunità di partecipare alle visite guidate della mostra Free Hugs allestita negli spazi di villa Galvani fino al 10 aprile. In questa esposizione si racconta l’abbraccio, uno dei gesti che negli ultimi due anni, a causa della pandemia, ci sono stati preclusi. Nel percorso espositivo il visitatore incontra le tante forme dell’abbraccio a fumetti e ha al tempo stesso una panoramica sulla varietà stilistica e sulla grande energia creativa e autoriale del fumetto contemporaneo. Le visite guidate, gratuite, sono in programma per domenica 27 marzo, sabato 2 e domenica 10 aprile dalle 17 alle 18. E per i più piccoli c’è l’opportunità di partecipare, sempre gratuitamente, ai laboratori organizzati nell’ambito della mostra. Si comincia domenica 27 marzo con un laboratorio rivolto a bambini dai 3 ai 6 anni dal titolo “Quando il rosso abbraccia il giallo” nel quale i piccoli partecipanti scopriranno i colori partendo da chi li abbraccia tutti: l’arcobaleno! Dopo le attività individuali preparatorie, si dipingerà un’opera collettiva nella quale ognuno comporrà la propria parte per creare infine un gigantesco arcobaleno, di cui ciascuno porterà a casa un pezzo come ricordo. I laboratori proseguiranno sabato 2 aprile per bambini dai 6 agli 8 anni (“Quando la luna abbraccia il sole”) e domenica 10 aprile (“Abbracci multietnici”) per bambini dagli 8 ai 10 anni. Tutti i laboratori si terranno dalle 16 alle 18 e saranno condotti da Sara Marzari.



Japanstyle. Venerdì 25 marzo alle 18.30 nuovo appuntamento del ciclo di eventi live Japanstyle sulla cultura giapponese anime e manga. Protagonista della serata sarà Go Nagai, maestro indiscusso dei robottoni, re dei pugni rotanti nonchè gran maestro delle alabarde spaziali. A condurre l’incontro ci saranno Matteo Batetta, pordenonese appassionato di animazione giapponese ed affini, e Jacopo Buranelli, autore di libri, curatore di collane e divulgatore di attività culturali, si dedica all’editoria del manga in Italia e ricopre il ruolo di Literary director per J-POP, l’etichetta di fumetti giapponesi di Edizioni BD. Prossimo appuntamento con Japanstyle sarà il 29 aprile con Leiji “Akira” Matsumoto.Masterclass Aardman. Terzo e ultimo appuntamento con la Masterclass “Directing for short film animation” in collaborazione con Aardman Academy. Sabato 26 marzo la terza sessione riguarderà l’analisi finale di tutti i lavori con il feedback di Mark Simon Hewis, direttore dell’accademia, e l’approfondimento condotto dal regista Simone Giampaolo. L’iniziativa di caratura internazionale è nata dalla collaborazione tra i servizi di alta formazione di PAFF! e di Aardman, i cui autori hanno prodotto i famosissimi film di animazione Wallace & Gromit e Galline in fuga.