Al Paff! di Pordenone arriva 'Nel segno di Tex'

Il personaggio più rappresentativo del fumetto italiano incontra i visitatori al Paff! con la mostra “Nel segno di Tex” del noto fumettista pordenonese Emanuele Barison. Una selezione di 32 tavole originali tratte dall’ultima sua fatica uscita nelle edicole, il racconto "Il Sicario" ed evocative illustrazioni libere a colori.

Realizzato per Sergio Bonelli e contenuto nello speciale Color Tex n.22, in questi giorni in edicola, è una storia breve realizzata nel 2017 su testi di Antonio Zamberletti.

L’apertura dell’esposizione, a ingresso gratuito, è in programma venerdì 25 novembre alle 18.30. Emanuele Barison, classe ‘63 è tra i fondatori del PAFF! e ha disegnato nella sua lunga carriera i personaggi più noti del fumetto italiano spaziando dal fumetto umoristico, divulgativo a quello d’avventura: da Paperino a Diabolik, Zagor e l’impareggiabile Tex, oltre ad aver lavorato per il mercato franco-belga.

In occasione dell’esposizione, l’autore è presente in mostra nei fine settimana per incontrare il pubblico e firmare le copie dell’albo.

La giornata di venerdì 25 novembre al Paff! si arricchisce dell’iniziativa Black Friday: dalla mattina alle 10 fino alla sera alle 20 offerte fino al 50% di sconto su best seller, poster, cataloghi, prodotti esclusivi presenti nel bookshop. Con l’acquisto già scontato deI cataloghi delle mostre in corso – The Spirit of Will Eisner e Attenti al lupo di Tony Wolf – viene offerta la riduzione sul prezzo del biglietto di ingresso alle mostre.

Sabato 26 e domenica 27 proseguono le consuete le visite guidate: alle 15.30 alla scoperta delle illustrazioni di Tony Wolf e alle 16 per la mostra del maestro del fumetto Will Eisner.

Per maggiori informazioni www.paff.it