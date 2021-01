Al PAFF! di Pordenone, narratori per immagini in bianco e nero

Era stata organizzata per celebrare i primi due anni di apertura ed è stata allestita nella speranza di poter essere visitata ‘in sede’, negli spazi espositivi di Villa Galvani a Pordenone, ma anche attraverso un percorso di visita online, a 360 gradi e in alta definizione. Masters of black and white è il titolo della nuova esposizione visitabile (per ora virtualmente) fino al 24 gennaio al PAFF! – Palazzo Arti Fumetto Friuli di Pordenone, la prima istituzione culturale in Italia a promuovere la divulgazione dell’arte del fumetto, fondata nel 2018 dal disegnatore di fama internazionale Giulio De Vita. La mostra su Milton Caniff inaugura la serie di esposizioni dedicate ai maestri della storia del fumetto mondiale, che porta per la prima volta in Italia tavole di grande valore e si integra nel progetto di creare al PAFF! una collezione permanente sulla narrazione per immagini, esplorando i contesti sociali, culturali e storici in cui sono state create.



Oltre a essere l’occasione per conoscere un grande illustratore, autore di strisce memorabili quali Terry and the Pirates e Steve Canyon, l’esposizione dà modo di avvicinarsi a un periodo carico di suggestioni e di cambiamenti, quello compreso tra le due guerre mondiali, esplorando diversi campi della cultura e della creatività, dal cinema alla moda, alla musica. Un tempo che sembra distante, attraversato da femmes fatales e avventurieri, eppure reale e tutto da sfogliare. Le tavole di Caniff, il Rembrandt del fumetto sempre impegnato in una rappresentazione attenta e minuziosa del mondo che lo circondava, tra gli autori più influenti nel settore, che influenzò anche il nostro Hugo Pratt, oltre a maestri come Frank Miller e José Antonio Muñoz, sono in tutto 61. Provenienti dalla Galleria 9éme Art di Parigi, sono affiancate da contenuti di approfondimento a cura di Luca Raffaelli, con appendici tematiche multimediali su ambiti trasversali come il cinema, la musica e la moda. (a.i.)