Al Paff! prosegue la mostra iFree Hugs. L’abbraccio a fumetti'

Prosegue fino al 10 aprile la mostra “Free Hugs – L’abbraccio a fumetti” allestita negli spazi espositivi di PAFF!, che affronta, attraverso preziose tavole originali di 60 tra i più grandi fumettisti internazionali, l’abbraccio, un gesto che ci è stato purtroppo precluso nei due anni di pandemia. L’esposizione è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura ed è stata presentata nel corso della Mostra del Cinema di Venezia, durante le giornate dedicate agli autori.



Sabato 2 aprile, alle 17, è possibile partecipare alla visita guidata gratuita, della durata di circa un’ora, a cura di Riccardo Pasqual, illustratore e fumettista.



Mentre gli adulti partecipano alla visita guidata potranno affidare i bambini al laboratorio gratuito che si svolgerà in contemporanea, dalle 16 alle 18, rivolto alla fascia d’età dai 6 agli 8 anni sul tema “Quando la luna abbraccia il sole” nel quale scopriranno il concetto di opposti e di complementari attraverso alcune coppie “impossibili”, come il sole e la luna, per arrivare poi, per successive astrazioni, a comporre una grande opera collettiva, che permetterà anche a chi di solito non può stare assieme, di essere vicino. A fine laboratorio ognuno potrà portare a casa un tassello dell’opera. Il laboratorio sarà condotto da Sara Marzari.