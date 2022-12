Al Sabbatini di Pozzuolo il ricordo di Carlo Sgorlon

Nell’ambito dei festeggiamenti per i 140 anni dalla fondazione dell’Istituto Professionale Agrario Sabbatini di Pozzuolo del Friuli si è voluto ricordare il grande scrittore friulano Carlo Sgorlon che, agli inizi della sua carriera, aveva insegnato proprio alla Scuola Agraria, che gli ha dedicato anche la Biblioteca.

Nell’Auditorium, alla presenza di studenti e docenti, il professor Angelo Floramo, invitato per l’occasione, è riuscito a catturare l’attenzione dei partecipanti presentando con semplicità, abilità e competenza - doti che lo contraddistinguono - “l’Uomo, il Professore, l’Intellettuale Carlo Sgorlon”.

L’incontro si è aperto con un breve video realizzato da alcuni studenti dell’Istituto Agrario che, per l’occasione, hanno presentato, sotto l’attenta e preziosa guida della docente di italiano e storia professoressa Lucina Vida, uno dei romanzi di Sgorlon, “Il Vento nel Vigneto”. I ragazzi hanno saputo cogliere i punti salienti dell’opera attraverso un paragone con la propria esperienza, l’universalità e l’attualità dei valori proposti quali la dignità del lavoro, l’importanza delle relazioni affettive, il desiderio di riscatto del protagonista.

Dopo aver lodato il lavoro dei ragazzi, il professor Floramo ha fatto conoscere agli studenti una delle figure di rilievo del nostro patrimonio culturale, non solo friulano. Attraverso il racconto di alcuni dati biografici, ha ricordato il legame di Sgorlon con il mondo contadino e i suoi miti ancestrali, che hanno modellato in modo inconfondibile il suo stile narrativo. E, attraverso le pagine di alcune delle maggiori opere dello scrittore, ha toccato i suoi temi cari, mostrandone la terribile attualità come il dramma della guerra e la difficile convivenza tra etnie. È stata una lezione magistrale non solo di letteratura, ma anche di storia ed educazione civica per tutti, compresa la dirigente scolastica dell’istituto, Laura Mior, che non ha saputo celare la propria commozione.

L’incontro è stato solo uno dei tanti momenti con i quali si è ricordata la nascita dell’Istituto Agrario Sabbatini, ma molti sono i progetti che la scuola sta realizzando per e con i suoi studenti.

E' possibile conoscere quanto si sta facendo e quanto è in progetto visitando l’Istituto Professionale Agrario durante le giornate di Scuola Aperta previste per sabato 17 dicembre e sabato 14 gennaio (prenotazione sul sito www.linussio.edu.it).