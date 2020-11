Al Triestebookfest on air Fabio Geda e la storia di Enaiatollah Akbari

Prosegue il Triestebookfest on air sui canali social del Festival. Dopo Giuseppe Culicchia ed Elisabetta Cavani, giovedì 5 novembre alle 19.30 sarà la volta di Fabio Geda, che sarà intervistato dalla libraia di Graz Enrica Brillakis. Con Geda si partirà dalla sua opera più nota, “Nel mare ci sono i coccodrilli” (Baldini+Castoldi, 2010), per poi estendere lo sguardo al suo seguito, da poco pubblicato, “Storia di un figlio. Andata e ritorno” (Baldini+Castoldi, 2020). L’incontro offrirà l’occasione per conoscere questo autore e capire cosa abbia significato per lui scrivere questa storia, quella di un ragazzo afgano che fugge da terre martoriate dalla guerra, dove la libertà non esiste più. Nel volume “Nel mare ci sono i coccodrilli” si racconta appunto la storia dell’afghano Enaiatollah Akbari, nato nel posto e nel momento sbagliato. “Se nasci in Afghanistan può capitare che, anche se sei un bambino alto come una capra, e uno dei migliori a giocare a Buzul-bazi, qualcuno reclami la tua vita - è scritto nella presentazione del volume -. Tuo padre è morto lavorando per un ricco signore, il carico del camion che guidava è andato perduto e tu dovresti esserne il risarcimento. Ecco perché quando bussano alla porta corri a nasconderti. Ma ora stai diventando troppo grande per la buca che tua madre ha scavato vicino alle patate. Così, un giorno, lei ti dice che dovete fare un viaggio. Ti accompagna in Pakistan, ti accarezza i capelli, ti fa promettere che diventerai un uomo per bene e ti lascia solo”. Da questo tragico atto di amore hanno inizio la prematura vita adulta di Enaiatollah Akbari e l'incredibile viaggio che lo porterà in Italia passando per l'Iran, la Turchia e la Grecia. Un'odissea che lo ha messo in contatto con la miseria e la nobiltà degli uomini, e che, nonostante tutto, non è riuscita a fargli perdere l'ironia né a cancellargli dal volto il suo formidabile sorriso. Il libro, un bestseller letto in tutto il mondo, termina nel 2008, con Enaiat che parla al telefono con la madre per la prima volta dopo il viaggio che dall'Afghanistan l'ha condotto a Torino. Geda riprende questa storia in “Storia di un figlio. Andata e ritorno”, per indagarne i dettagli e proseguirla: cosa è successo alla sua famiglia prima di quella telefonata? In quali modi è rimasta coinvolta dalla "guerra al terrore" iniziata nel 2001? E com'è cambiata la loro vita e quella di Enaiat da quando si sono ritrovati fino a oggi, al 2020?



Con la stessa voce calda che abbiamo imparato ad amare, Enaiat, non più bambino, ci accompagna attraverso la vita sua e non solo, lungo un pezzo di storia che riguarda tutti. Il rapporto a distanza con la madre; la violenza del fondamentalismo; l'amore e le amicizie italiane; il ritorno in Pakistan; un secondo ritorno in Italia; una nuova casa; un dolore lancinante, e la gioia enorme, inattesa dell'incontro con Fazila. Con leggerezza Fabio Geda torna a raccontare una storia pura, delicata e più che mai necessaria, in cui il dolore della perdita si mescola all'ingenua commozione di chi sopravvive. Una storia vera, che ci ricorda come su tutto vinca la solidità degli affetti, la persistenza della nostalgia e del desiderio, capace di superare le distanze. Nato a Torino nel 1972, dove tuttora vive e lavora, Fabio Geda si occupa di disagio minorile e animazione culturale. Collabora con Linus e con La Stampa sui temi del crescere e dell’educazione, con la Scuola Holden su quelli della letteratura e con Torino Sistema Solare su quelli dell’impegno civile. Dopo aver vinto con il suo primo romanzo, Per il resto del viaggio ho sparato agli indiani (2007), il Premio Miglior Esordio Fahrenheit si è aggiudicato nel 2009 il Premio Grinzane con L’esatta sequenza dei gesti. La fama definitiva è arrivata poi con la pubblicazione di Nel mare ci sono i coccodrilli (2010). Fabio e Enaiatollah, il ragazzo protagonista che ha raccontato a Fabio la sua storia, sono stati ospiti insieme di diverse trasmissioni televisive. Il libro è già stato tradotto in oltre trenta paesi e da questa storia è stato tratto uno spettacolo teatrale.