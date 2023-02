Al via Aquileia Lab, il programma di visite teatralizzate per le scuole alla scoperta del sito Unesco di Aquileia: 15 giornate, precedute da lezioni propedeutiche online, in cui le classi (3 per ogni giornata) di scuola primaria e secondaria di I grado potranno visitare il sito archeologico accompagnate da una guida turistica e da un attore.

Durante la visita, i partecipanti saranno coinvolti in un vero e proprio “salto nel passato” grazie alla presenza di un personaggio dell’antichità – ad esempio il Vescovo Teodoro, la matrona Aratria Galla o il mercante Tito Macro – che dialogherà con loro, raccontando episodi di vita pubblica e privata legati al suo vissuto, in un confronto diretto e originale.

Il programma didattico, promosso da Fondazione Aquileia, Comune, Basilica e Museo archeologico nazionale di Aquileia, è ideato in collaborazione con Fondazione Radio Magica: le classi che prenotano la visita nelle date calendarizzate ( 9, 10, 16, 17, 21, 23, 29 marzo, 12, 26, 28 aprile, 3, 4, 25 maggio, 1, 6 giugno) riceveranno in omaggio il kit per la visita (composto da Mappa Parlante e Quiz) una lezione propedeutica on-line con un archeologo o guida turistica e la visita teatralizzata con l’attore. Resta a carico della classe il costo della guida turistica, il noleggio della radioguida per l’eventuale ingresso in Basilica e l’ingresso alla Basilica per la scuola secondaria di I grado, l’organizzazione del trasferimento ad Aquileia e relative spese di trasporto.

Gli insegnanti possono contattare la segreteria Aquileia Lab al numero 3756562461 o via mail all’indirizzo didattica@discoveraquileia.com per prenotare la visita propedeutica e la visita ad Aquileia, scegliendo l’opzione giornata intera (che comprende la visita accompagnati dalla guida ad aree archeologiche, Basilica e Museo) o mezza giornata (che comprende la visita accompagnati dalla guida ad aree archeologiche e Basilica oppure in alternativa ad aree archeologiche e Museo).

Tutte le informazioni su www.fondazioneaquileia.it e su www.radiomagica.org.