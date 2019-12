Al via FriuliStoria incontra

Conoscere il passato, amare il presente e guardare al futuro. E’ questo l’obiettivo di ‘FriuliStoria incontra’, il ciclo di appuntamenti che, dal 13 dicembre all’8 maggio, l'Associazione Friuli Storia organizza a Udine, con il contributo di Regione, Comune, Fondazione Friuli, Gruppo Danieli e Poste Italiane Spa, e con la collaborazione di Università degli Studi di Udine - Dium, Messaggero Veneto e Mediafriuli. Tutti gli incontri, introdotti da Tommaso Piffer dell’Università degli Studi di Udine, si terranno alle 18 nella sede della Fondazione Friuli (via Manin 15, Udine); ingresso libero fino a esaurimento posti.

Si parte venerdì 13 dicembre con ‘L’Europa incompiuta. Confini, nazioni e identità europea’ che vedrò per protagonista Ernesto Galli della Loggia, professore emerito di Storia contemporanea, Istituto Italiano di Scienze Umane.

Si prosegue poi il 13 febbraio 2020 con ‘La Cina: opportunità o trappola? Implicazioni economiche e geopolitiche della nuova via della seta’ con Zeno d’Agostino, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, e Padre Bernardo Cervellera, direttore di Asianews.

Il successivo incontro è in programma, in inglese con traduzione simultanea in italiano, giovedì 2 aprile su ‘L’ombra della guerra. La grande guerra e la nascita del mondo moderno’ con David Reynolds, professore di storia internazionale, Università di Cambridge.

Infine, l’8 maggio il tema al centro dell’incontro sarà ‘C’era una volta la classe dirigente italiana: leadership e paese davanti alla sfida della modernità’; ne parlerà Ferruccio de Bortoli, presidente di Vidas e già direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore.

Programma aggiornato su www.friulistoria.it