Al via la nuova edizione DuinoBook

C’è grande attesa per la nuova edizione di Duino&Book che prenderà il via il 1° maggio e si preannuncia straordinaria: il Festival, giunto con crescente successo alla 9^ edizione, si arricchisce anno dopo anno di eventi legati alla valorizzazione della cultura, della lingua e del paesaggio attraverso la visita di luoghi fantastici del Fvg che vengono descritti e assaporati attraverso forme innovative di lettura e raccontati da chi li vive a chi deve ancora scoprirli.



Riprendendo la formula di successo dell’anno passato, anche nel 2022, la rassegna si svolgerà in tre fasi e avrà un respiro sempre più internazionale: la 9^ edizione di D&B infatti si caratterizza per il sostegno a 15 comuni italiani e sloveni individuati tra gli stakeholders dell’area di GO!2025.

D&B 2022 si svolgerà inoltre in Austria (Graz), Ungheria (Budapest), Slovenia (Capodistria, Stanjel, Lubiana, Nova Gorica) e Croazia (Spalato) con l’obiettivo di raggiungere una dimensione sempre più europea, internazionalizzarsi e cogliere appieno l’opportunità data da GO!2025 - Capitale Europea della Cultura.



Il Festival si pone come obiettivo quello di promuovere la letteratura e il dibattito culturale e di offrire una qualificata vetrina su cultura, lingua e paesaggio del Fvg, contribuendo a valorizzarne le peculiarità e l’offerta enogastronomica attraverso la realizzazione di eventi culturali anche in collaborazione con cantine del Carso, operatori turistici e Proloco.Saranno “Storie d’Europa tra Pietre, Angeli e Vini” quelle che troveranno spazio all’interno di un articolato programma. La Pietra (dalle cave alla vita dello scalpellino), il Vino (l’ambiente, il vino, la cantina e il viticoltore) e gli Angeli costituiranno gli elementi cardine del Festival e condurranno il pubblico a esplorare un’edizione che saprà coinvolgere davvero tutti a 360°.Come suggerisce il titolo dell’annuale manifestazione, il libro e la lettura costituiranno come sempre il piatto forte del Festival: il calendario proporrà infatti vari concorsi letterari, tra i quali spicca la seconda edizione del Premio Letterario Internazionale “Rainer Maria Rilke” con tema principale l’Europa” e la seconda edizione del Concorso dei Racconti dello Schioppettino.Il programma di questa prima fase, che si svolgerà dall’1 maggio a fine giugno in forma ibrida (online, in diretta online e in presenza), snodandosi attraverso un importante e variegato calendario, prevede concerti, letture e musica, presentazioni di libri fotografici e volumi storici, videoconferenze, proiezioni di Docufilm, Tour e camminate virtuali, itinerari storici e religiosi, letture in italiano e sloveno e presentazioni in anteprima tra cui quella del Concorso letterario dedicato ai vini alla terra alle pietre di Prepotto (UD).La seconda fase del progetto sarà rappresentata dalla seconda edizione del Festival degli Angeli, in programma dall’1 al 17 luglio, contraddistinta da importanti iniziative dedicate agli Angeli sul territorio italiano.A chiudere Il festival sarà la terza e ultima fase, “Storie di Vini” – Appuntamenti d’autunno”, prevista dall’1 settembre al 3 dicembre, con uno sguardo alla vicina Slovenia, con il progetto transfrontaliero che si collega alla valorizzazione del Collio/Brda/Cuei e le iniziative di Go!025.“Con grande entusiasmo – ha esordito il Presidente del Gruppo Ermada Flavio Vidonis – presentiamo oggi l’edizione 2022 del Duino&Book, Storie d'Europa tra Pietre, Angeli e Vini.Duino&book sarà gioia, armonia e condivisione di territori e anime diverse, suddiviso com’è in tre distinte fasi (Pietre, Angeli e Vini) che caratterizzeranno otto mesi di iniziative, coinvolgerà cinque nazioni europee (Italia, Austria, Slovenia, Croazia e Ungheria), nove regioni italiane (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Piemonte e Liguria) e numerose città italiane ed estere, confermando l’internazionalità del progetto. Quasi 200 gli appuntamenti, che la nona edizione di Duino&Book intende promuovere a 360° sostenendo ricerca, divulgazione ed eventi destinati a un pubblico trasversale.Il progetto è promosso dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell’ambito della Promozione delle attività culturali – iniziative progettuali 2021 per le manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica. Vede per le varie sezioni diversi e specifici contributi per la loro realizzazione.Dieci i partner ufficiali del Progetto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, Comune di Gorizia (Gorizia – Fvg), Comune di Capriva del Friuli (Gorizia – Fvg), Comune di Sequals (Pordenone – Fvg), Comune di Prepotto (Udine – Fvg), Comune di Dolegna del Collio, Istituzione Bologna Musei – Museo del Risorgimento di Bologna (Bologna – Emilia Romagna), Associazione Nazionale Città del Vino (Siena – Toscana), Università della Terza Età Aps (Trieste – Fvg), Associazione Scrittori Carinzian. Collaborano in maniera continuativa anche le seguenti entità: Associazione Genitori Rilke Aps (Duino Aurisina – Fvg), Gruppo Speleologico Flondar (Duino Aurisina – Fvg), Uther Pendragon Festival Celtico e Lions Club Duino Aurisina, Gruppo Culturale e Sportivo Ajser 2000, ma saranno ben oltre 50 gli ulteriori soggetti (editori, enti, associazioni, aziende e media), che saranno coinvolti e protagonisti degli eventi diffusi negli otto mesi di svolgimento. Il progetto è inserito all’interno della rassegna “Algy il magnifico lettore” iniziative di promozione della lettura promosso dal Comune di Duino Aurisina Obcina Devin Nabrežina e il Centro per il libro e la Lettura.Gli eventi sono realizzati a cura di esperti, appassionati e autori locali, nonché da ricercatori altamente qualificati, rappresentanti dei maggiori atenei nazionali, tra i quali l’Università di Roma - Sapienza, l’Università di Padova, l’Università di Pisa e della Tuscia, gli atenei di Udine e Trieste, lo IUAV di Venezia, l’Università di Lubiana in Slovenia e in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia e lo IUAV di Venezia.Fondamentale il coinvolgimento dell’Università di Lubiana che dispone dell’accesso agli Archivi della Repubblica di Slovenia, fonte archivistica nella ricostruzione della storia dell’imprenditore sloveno di successo Gustav Tönnies (1814– 1886) e la sua eredità che porterà i figli a gestire i primi consorzi per il sfruttamento della pietra di Aurisina nel ‘900. Al progetto, promosso dall’Archivio, partecipano anche la Società Sloveno-Svedese e una serie di altre istituzioni archivistiche, formative e museali provenienti da Slovenia, Austria, Italia, Ungheria, Croazia e Bosnia ed Erzegovina.Duino&Book è promosso dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis, si svolge grazie al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell’ambito della Promozione delle attività culturali – iniziative progettuali 2022 per le manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica e si avvale di diversi e specifici contributi nelle varie sezioni per la loro realizzazione.Due ulteriori progetti si intrecceranno con DuinoBook, ovverosia “Storie di Pietre e di Confini in tempo di Pace” che vedranno la programmazione di mostre e spettacoli in diverse Città della regione Fvg.