Al via la open call per Mittelyoung 2022

Mittelyoung è stato la scommessa vincente dei 30 anni di Mittelfest, una finestra aperta sulla nuova generazione di artisti internazionali, chiamati a raccontare il presente e il futuro della Mitteleuropa e dei Balcani attraverso spettacoli di teatro, musica e danza.

Forte del successo della prima edizione, Mittelyoung apre domani, 16 dicembre, la open call internazionale attraverso cui artisti e compagnie Under 30 di 27 Paesi possono proporre i propri spettacoli ed essere selezionati per formare il cartellone 2022 (3 spettacoli di teatro, 3 di musica e 3 di danza) che andrà in scena dal 12 al 14 maggio a Cividale del Friuli e il 15 maggio a Gorizia.

“Mittelyoung rafforza ulteriormente il ruolo internazionale di Mittelfest come palcoscenico della Mitteleuropa e dei Balcani, capace di raccordare talenti, visioni e opportunità per il futuro della cultura e delle comunità", commenta il presidente Roberto Corciulo. "La giornata finale, infatti, si sposterà al Teatro Verdi di Gorizia: il primo passo di un percorso per arrivare all’appuntamento di GO!2025 Nova Gorica - Gorizia come modello virtuoso di progettazione culturale condivisa e di cooperazione transfrontaliera tra paesi di confine".

Il bando Mittlelyoung, scaricabile sul sito mittelfest.org, si chiude il 16 febbraio ed è rivolto ad artisti di Albania, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Germania, Grecia, Italia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Ucraina, Ungheria.

Per la prima volta, anche gli spettacoli di circo potranno partecipare: i lavori presentati nella categoria multidisciplinare/circo, qualora selezionati, saranno inseriti tra i titoli di teatro, musica o danza a seconda della natura dello spettacolo.

“Con l’edizione 2021 di Mittelyoung abbiamo coinvolto gli “eredi”, quella nuova generazione di artiste e artisti che possono dare voce alla nuova geografia europea; – spiega il direttore artistico Giacomo Pedini – quest’anno, invece, i giovani dovranno raccontare gli Imprevisti, tema dell’edizione 2022, e quindi la loro visione dell’inaspettato e dell’ignoto da cui ogni giorno scaturiscono reazioni, scelte e responsabilità. Inserire anche il circo è una novità in cui crediamo molto: significa includere tutte le possibilità espressive che lo spettacolo dal vivo può regalare al pubblico”.

Gli spettacoli saranno vagliati dal gruppo di curatrici e curatori (curatores) under 30 costruito grazie alla collaborazione con alcune istituzioni e realtà formative del Friuli Venezia Giulia e con due importanti realtà di oltre confine: il Carinthischer Sommer Music Festival, uno dei principali eventi del panorama musicale austriaco, e il teatro nazionale sloveno SNG Drama di Nova Gorica.

Per la creazione del gruppo dei curatores si ringraziano Associazione culturale Arearea, Associazione culturale Circo all’incirca, Associazione culturale Quarantasettezeroquattro, Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe, Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Tartini di Trieste, Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini di Udine, Fondazione Luigi Bon, Università degli Studi di Trieste e, inoltre, Associazione giovanile Robida, Collettivo i cinque soli, Convitto Nazionale Paolo Diacono, Scuola di Danza Erica Bront.

Anche gli artisti vincitori nei rispettivi settori dell’edizione 2021 di Mittelyoung faranno parte del gruppo di curatores: coordinati dalla direzione artistica di Mittelfest, selezioneranno i 9 titoli e, successivamente, i tre spettacoli vincitori, uno per categoria, che potranno avere l’irripetibile opportunità di andare in scena sul palco di Mittelfest Imprevisti dal 22 al 31 luglio 2022.

La collaborazione tra Mittelfest e il Carinthischer Sommer Music Festival offrirà l’opportunità a un artista o a un ensemble selezionati per Mittelyoung 2022 di esibirsi anche sul palcoscenico del Carinthischer Sommer Music Festival tra luglio e agosto 2022. Lo spettacolo sarà scelto tra la rosa dei tre selezionati per la parte musica di Mittelyoung direttamente dalla direzione artistica del Carinthischer Sommer Music Festival. A sua volta, Mittelfest selezionerà uno spettacolo dal nuovo progetto under 30 del festival austriaco, da inserire nella programmazione di Imprevisti a luglio 2022.