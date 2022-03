Al via la quindicesima edizione di 'Un libro da consigliare'

Al via la quindicesima edizione del concorso “Un libro da consigliare”, ideato dalla Biblioteca Comunale di Monfalcone e organizzato insieme al Consorzio Culturale del Monfalconese, ente gestore del Sistema BiblioGO!, nell’ambito di LeggiAMO 0-18, progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Tra i partner dell’iniziativa, spicca quest’anno la Fondazione Pordenonelegge.it, realtà consolidata nel panorama nazionale per l’omonimo Festival pordenonese.



“Un libro da consigliare” è un concorso che mira a creare un circolo virtuoso di consigli di lettura che, partendo dalle biblioteche, possa estendersi a scuole, librerie e mediateche per attivare nei ragazzi un contagioso passaparola.

Si rivolge alle scuole, ma anche ai singoli studenti del territorio regionale tra 11 e 18 anni, invitati a consigliare un libro ai propri coetanei attraverso i mezzi espressivi a loro più congeniali: un elaborato scritto, un disegno, un fumetto o una graphic novel, un breve video, una fotografia, una canzone o un componimento rap.



La nuova grafica del concorso sposa il titolo dell’edizione 2022: “Avventure creative”: un invito a mettersi in gioco attraverso più mezzi possibili.“Avventure creative” rappresenta la possibilità di vivere infinite storie grazie alla potenza creativa che la lettura può scatenare, per ricordare che anche nei momenti difficili i libri sono un'occasione di evasione, un modo per non sentirsi soli e per progettare il futuro.A seconda del mezzo usato, i ragazzi e le classi possono partecipare singolarmente o in gruppo.Quella di quest’anno sarà una short edition, che si svolgerà con le modalità dell’edizione 2021, ma in un tempo ridotto: i progetti potranno essere presentati fino al 30 aprile 2022 e le premiazioni sono previste a giugno 2022.L’obiettivo sarà quello di instaurare una relazione più stretta con gli studenti, proponendo incontri – anche in presenza – per presentare il concorso avvalendosi di un consolidato team di professionisti e momenti di confronto con gli scrittori più amati dai ragazzi (come sono stati, ad esempio, quelli con Andrea Maggi all’interno del Festival Monfalcone Geografie 2021 o con l’autore Pierdomenico Baccalario durante l’ultima cerimonia di premiazione del concorso lo scorso dicembre al Teatro Comunale).Grazie anche all’importante lavoro fatto nelle passate edizioni, “Un libro da consigliare” ha visto, nel 2021, la partecipazione di ben 403 studenti di tutto il Friuli Venezia Giulia che, nonostante le restrizioni e le limitazioni dovute alla pandemia ancora in corso, hanno confermato la voglia di diventare protagonisti e proporre i loro libri del cuore.Per informazioni:info@unlibrodaconsigliare.itFB: UnLibroDaConsigliareInstagram: #unlibrodaconsigliare2022LeggiAMO 0-18: