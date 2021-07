Al via la quinta edizione di BagnARIA di libri e ad aprire la serie di incontri con gli autori sarà Paolo Gaspari. L’editore udinese e storico il 9 luglio alle 20.30 presenterà “Elena Malatesta e i delitti della rivoluzione bibliotecaria”. Un poliziesco ambientato nelle biblioteche storiche italiane che vede la protagonista Elena Malatesta, esperta di grafologia e archivistica, cercare di far luce su una serie di morti di alti funzionari dello stato.



Il 10 luglio ore 18.30, Maria Silvia Bazzoli col suo primo romanzo “La voce di Ajla” ci trasporta nel conflitto che investì la Bosnia ed Erzegovina tra il 1992 e il 1995. Lo sguardo dell’autrice si posa sulle drammatiche conseguenze che il conflitto avrà sulle vite di Ajla e di sua figlia, Alina.



Elena Commessatti il 12 luglio alle 20.30 attraverso il suo “Agata Est e il mostro di Udine” ci farà rivivere la vicenda del serial killer, mai identificato, ritenuto responsabile di svariati omicidi commessi nella provincia di Udine tra il 1971 ed il 1989.



A concludere la rassegna il 16 luglio alle 18.30 sarà il ritorno di Enrico Galiano, già ospite della manifestazione nel 2019. L’occasione vedrà la presentazione il suo ultimo lavoro “Felici contro il mondo” che rappresenta il seguito di Eppure cadiamo felici, il romanzo d'esordio.



Tutti gli incontri si svolgeranno nella cornice del lascito “Paola Dal Dan” in Via della Chiesa 6 a Privano di Bagnaria Arsa (UD) nel rispetto delle misure anti covid.