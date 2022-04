Al via la seconda edizione del premio letterario 'Resistenze'

Ritorna il premio letterario per racconti brevi “Resistenze”. Le associazioni CNA Pensionati e Anpi sezione di Tavagnacco, con il patrocinio dell'Anpi provinciale di Udine, indicono la seconda edizione dell'iniziativa, rivolta ad appassionati di scrittura, sia esordienti e sia già esperti.



Chiusa con successo l'edizione del debutto (che ha visto partecipare 27 opere provenienti dalla nostra regione, ma anche da Lazio, Toscana e Piemonte), gli scrittori sono chiamati ancora una volta a dare libero corso alla loro creatività, attingendo ai ricordi di avvenimenti vissuti in prima persona o tratti da esperienze di familiari oppure di amici. I partecipanti al premio - ideato dal compianto presidente dell'Anpi di Tavagnacco Gianfranco “Pippo” Balzano, al quale è intitolato - dovranno presentare un testo, in cui sono narrate le “resistenze” di ieri o di oggi, armate o civili, ripercorrendo vicende, ambientate in una dimensione storico-temporale, liberamente scelta, che dal secondo conflitto mondiale arriva ai nostri giorni. L'obiettivo è portare alla luce piccole storie di tenacia e di umanità, individuali oppure collettive, finora sconosciute ai più, perché rimaste confinate nella sfera privata, e sottrarle così all'oblio inesorabile del tempo: memorie di vite e di quotidianità coraggiose che, intrecciandosi, vanno a comporre il quadro della grande storia.



REGOLAMENTO E SCADENZE

- Prima di tradurre i ricordi e le emozioni vissute in parole scritte, gli autori potranno impostare il loro lavoro seguendo le indicazioni del regolamento. Le opere, pertanto, dovranno essere inedite, originali e mai presentate in altri concorsi. I testi, inoltre, dovranno essere redatti in lingua italiana e con una lunghezza massima di 10.000 battute (spazi inclusi). Potranno partecipare al premio tutti i racconti, che giungeranno entro il 31 ottobre 2022, termine ultimo di presentazione delle opere.Concluse le iscrizioni, inizieranno i lavori della giuria, composta da esperti di alto profilo in storia e in letteratura, che esaminerà gli elaborati e stilerà la graduatoria di merito. I tre migliori racconti, tra tutti quelli in gara, si aggiudicheranno i premi in palio. Il primo classificato vincerà 250 euro, il secondo premiato riceverà 150 euro e il terzo 100 euro. La giuria, inoltre, potrà segnalare altre opere con una menzione speciale.Per partecipare al premio letterario “Resistenze”, è necessario far pervenire la propria opera unitamente al modulo di iscrizione, che è disponibile al linkdove si può anche consultare il bando. I racconti potranno essere inviati in formato pdf via e.mail all'indirizzo premioresistenze2022@gmail.com, oppure potranno essere consegnati a mano in stampa cartacea alla sede del CNA Pensionati di Tavagnacco, che si trova al civico 92 di via 4 Novembre, a Feletto Umberto.Per maggiori informazioni, è possibile telefonare al 333.7531456 (CNA Pensionati di Tavagnacco) oppure allo 0432.504813 (Anpi provinciale di Udine, che risponde dal lunedì al venerdì, con orario 9.30-13.00).