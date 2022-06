Al via le iscrizioni per la 'Maratona di fumetto'

Al via le iscrizioni per partecipare alla “Maratona di fumetto” dello ShorTS IFF rivolta ad aspiranti autori di “strisce”, che superato il primo lustro torna in una versione completamente rinnovata. Nel corso degli anni abbiamo voluto mettere alla prova i nostri concorrenti in una maratona di resistenza della durata di 24 ore con l’obiettivo di produrre un corto a fumetti di almeno 4 pagine a tema cinematografico, rivisitando in vari modi il proprio film preferito. Quest’anno le regole del gioco cambiano copletamente.

Sin da ora infatti, compilando il form sul sito del Festival, sarà possibile iscriversi e iniziare a scrivere e disegnare il proprio fumetto, che insieme a tutte le opere che parteciperanno alla maratona andrà a comporre una storia unica, poi stampata in un volume a tiratura limitata. Testimonial e protagonista di questa staffetta un ragazzo proveniente dal futuro intento a scoprire la magia di quei posti chiamati Cinema.

I disegnatori saranno guidati da un editor con il quale confrontarsi nella fase delle bozze per calibrare la propria opera. Le singole storie saranno il diretto seguito dell’episodio pilota già confezionato e disponibile sul sito del Festival, ad opera di Francesco Paolo Cappellotto, ideatore della Maratona.

Un occasione imperdibile per mettersi alla prova e per creare qualcosa di bello insieme ad altri partecipanti che condividono lo stesso sogno. Aspiranti o professionisti che siano, il contest è aperto a tutti.

REGOLAMENTO: Le storie saranno a tema cinematografico: viene infatti richiesto di far rivivere il momento principale del proprio film preferito. Per iscriversi basta collegarsi al sito maremetraggio.com e compilare il form dedicato alla Maratona 2022.

Per validare l’iscrizione verrà richiesto ad ogni concorrente una personale caratterizzazione del personaggio principale, così come sarà presentato nel loro fumetto. A seguito di questo sarà fornita la griglia base della tavola e tutto il report riguardante nello specifico le regole da seguire.

Scadenza iscrizioni: 1 luglio; entro il 4 luglio i partecipanti dovranno presentare lo storyboard all'editor per discuterne l’idea. La scadenza per la consegna dei definitivi sarà sabato 9 luglio, ore 12.