Al via vicino/lontano mont: primo appuntamento con la famiglia Regeni

Prende il via sabato 31 luglio a Tolmezzo “vicino/lontano mont”, il nuovo spazio di riflessione che l’associazione culturale vicino/lontano propone – tra fine luglio e fine settembre, spostandosi tra i paesi della Carnia e del Canal del Ferro – per concentrarsi sui temi della montagna oltre che su quelli del mondo. Lo segnala il nome della rassegna che, giocando sul doppio significato del termine friulano “mont”, evoca contemporaneamente il concetto di locale e di globale. Il progetto, a cura di Claudio Pellizzari, è costruito in collaborazione e con il coinvolgimento concreto dei tanti attori che nella montagna friulana, o partendo da essa, si occupano da molti anni di sviluppo locale e valorizzazione del territorio, anche attraverso la cultura.



Oltre 30 gli appuntamenti in programma - tra incontri, dialoghi, proiezioni, giornate in malga e in rifugio, workshop, laboratori, presentazioni e convegni -, tutti realizzati in accordo e con l’attiva disponibilità delle istituzioni pubbliche locali e con la collaborazione di associazioni ed enti privati. Tra i partner della rassegna: l’Officina Montagna del Cantiere Friuli dell’Università di Udine, l’ASCA – Associazione Sezioni CAI di Carnia, Canal del Ferro, Val Canale (con i progetti Leggimontagna e Cortomontagna), il Carnia Industrial Park, la Cooperativa Cramars e Innovalp.tv, l’Ordine degli Architetti della Provincia di Udine con l’Atelier Mobile di Torino, la Condotta Slow Food di Carnia e Tarvisiano “Gianni Cosetti”, Harvest-Festival del Raccolto di Dordolla, l’ANPI Val But “Aulo Magrini”, Euritmica/MusiCarnia, Arci Cocula, Legacoop FVG, la Comunità di Montagna della Carnia, la Comunità di Montagna del Canal del Ferro e Valcanale e il Consorzio BIM Tagliamento.



L'iniziativa coinvolge i territori dei Comuni di Ampezzo, Comeglians, Forni Avoltri, Moggio Udinese, Ovaro, Paluzza, Pontebba, Prato Carnico, Ravascletto, Rigolato, Sappada, Socchieve, Tolmezzo e Treppo Ligosullo.Tra i protagonisti della prima edizione di vicino/lontano mont: il giornalista Fabrizio Gatti, che presenterà il suo ultimo libro in tema di pandemia (Rigolato, venerdì 13 agosto, alle 18), la sociologa ed etnografa Marianella Sclavi, che terrà la lectio magistralis “L’arte di ascoltare” (Ovaro, sabato 21 agosto, dalle 10.30), lo scrittore e giornalista Paolo Rumiz, che sarà impegnato in una conversazione sulle “Âgas di mont” con la fotografa Ulderica da Pozzo e Franceschino Barazzutti, fondatore del Comitato per la tutela delle acque del bacino montano del Tagliamento (Ampezzo, mercoledì 18 agosto, alle 18), il poeta paesologo Franco Arminio, introdotto da Moreno Miorelli, ideatore di Stazione Topolò (Dordolla, venerdì 24 settembre, alle 18) e il filosofo Umberto Galimberti, che chiuderà la rassegna (Tolmezzo, sabato 25 settembre, ore 20.30), dando “la parola ai giovani”, titolo del suo ultimo saggio, cui darà seguito e concretezza dialogando con una giovane carnica, con la moderazione del direttore del Messaggero Veneto e del Piccolo Omar Monestier.Il programma incontra i giovani più volte lungo il suo percorso. E lo fa ponendosi in ascolto, sapendo che il futuro è destinato a loro. Questa nuova iniziativa estiva, che nasce dal festival vicino/lontano e dal Premio Terzani, non poteva non accogliere il tema dei diritti, e ha voluto riservare uno spazio in anteprima alla vicenda di un giovane ricercatore friulano al quale il futuro è stato barbaramente negato.In collaborazione con Euritmica/MusiCarnia e il Comune di Tolmezzo, alle 17.30 di sabato 31 luglio, a Tolmezzo Pra’ Castello, sullo stesso palco dove poco dopo si esibirà Daniele Silvestri nel “Tourbinario 2021” (biglietti: euritmica.it), i genitori di Giulio Regeni, Paola Deffendi e Claudio Regeni, insieme alla loro legale Alessandra Ballerini, presenteranno “Giulio fa cose”, libro edito da Feltrinelli in cui ripercorrono il rapimento, l’uccisione di Giulio e quanto è accaduto dopo aver visto sul suo volto “tutto il male del mondo”. Modererà l’incontro Paola Colombo, presidente d vicino/lontano. Interverranno anche Pierluigi Di Piazza, fondatore e direttore del Centro Balducci di Zugliano, e Daniele Silvestri. Il cantautore romano, Targa Tenco 2019 nella categoria "canzone singola" con il brano Argentovivo, è noto per il suo impegno politico-sociale e ha sempre appoggiato la richiesta di verità e giustizia per Giulio Regeni.Vicino/lontano mont verrà inaugurato ufficialmente mercoledì 4 agosto, alle 17.00, al Museo Gortani di Tolmezzo, nel segno della solidarietà. Al saluto delle autorità seguirà infatti la presentazione del CD “Sunôrs da cinîse” (Battiti dalla cenere), che raccoglie i brani di numerosi musicisti legati alla Carnia, un progetto ideato per sostenere la Carnica Arte Tessile di Villa Santina, distrutta da un incendio nel luglio dello scorso anno. Lo illustreranno Guglielmo Favi, Maurizio Ionico, Claudio Pellizzari e Bepi Tonon. In chiusura è previsto un omaggio musicale di Lino Straulino con i Fale Curte e di Nevio Zaninotto con la Società Musicisti Entusiati a Gianni Cattaino, medico tolmezzino, musicista ed esperto alpinista, che ha perso la vita a inizio luglio in un incidente di montagna. L’appuntamento si realizza in collaborazione con Arci Cucula/Amariana, la Fondazione Museo Carnico, la Comunità di Montagna della Carnia e il Comune di Tolmezzo.Chiuderà il programma della prima settimana di vicino/lontano mont – sabato 7 agosto, alle 17.30, nella Pinacoteca De Cillia di Treppo Ligosullo – la presentazione di “Zoncolan e altre storie. I poli sciistici del FVG”, volume di Diego Carpenedo appena pubblicato per i tipi de La Nuova Base. L’autore, noto per la sua attività politica – è stato senatore della Repubblica nella XI e XII legislatura – è un ingegnere libero professionista, oltre che un apprezzato saggista e romanziere. Il libro, dedicato al futuro della montagna friulana, ripercorre le tappe che hanno portato allo sviluppo del comprensorio sciistico e turistico. Carpenedo ne discuterà con Magda Uliana, direttrice centrale Attività produttive e Turismo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Giovanni Da Pozzo, presidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine e di Confcommercio FVG, e con Antonio Zambon, già presidente del CAI FVG, tra i fondatori della rete “Alleanza nelle Alpi” e ora componente del direttivo del Club Arc Alpin con delega all’ambiente. L’incontro si realizza in collaborazione con ASCA-Leggimontagna-Cortomontagna, l’associazione culturale Elio cav. Cortolezzis e il Comune di Treppo Ligosullo.Tutti gli appuntamenti di vicino/lontano mont sono gratuiti, con prenotazione online a partire dal 28 luglio sul sito vicinolontano.it, salvo dove diversamente indicato in programma. Sarà sempre possibile registrarsi sul posto. Come richiesto dalla nuova normativa, dal prossimo 6 agosto l’accesso agli eventi sarà riservato a chi è in possesso del green pass.