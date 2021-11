Aladura ospita 'Una nuova arca di Noè'

Proseguono a Pordenone gli incontri di Aladura all’interno della rassegna intitolata 'Accogliere'. Giovedì 4 novembre si parlerà di 'Una nuova arca di Noè' con Benedetto Carucci Viterbi ospite alle 9 all'Auditorium Grigoletti (per le scuole) e alle 20.30 all'Auditorium Vendramini.

La storia di Noè ci parla ancora e sempre di più oggi rivelandoci alcuni aspetti fondamentali. Innanzitutto il reale pericolo che stiamo correndo in questo nostro tempo, in cui la grande e invasiva potenza tecnologica ha messo l'uomo nella condizione di distruggere se stesso e il pianeta.

In secondo luogo ci ricorda che l’irreversibile distruzione dell’ecosistema terra è una possibilità reale. Infine che questa distruzione non è una fatalità naturale o il frutto di una punizione divina, ma è esclusivamente il risultato di una scelta umana e come tale interamente evitabile.

Partendo da queste considerazioni ci domandiamo: quali sono le istruzioni consegnate al nostro tempo dall’antico racconto biblico del diluvio?Quali sono i termini da cui ripartire perché la convivenza dell’uomo con la terra non sia più funestata dalla violenza, ma si rinnovi nel segno dell’amicizia e della comune preservazione?

Benedetto Carucci Viterbi si è laureato in Lettere all'Università La Sapienza di Roma e ha studiato presso il Collegio Rabbinico Italiano, dove ha conseguito il titolo di rabbino sotto la guida di Elio Toaff. Preside del liceo Renzo Levi della Comunità ebraica romana, insegna esegesi biblica e letteratura rabbinica presso il Collegio Rabbinico Italiano, del quale è anche coordinatore didattico. E’ professore invitato presso la Pontificia Università Gregoriana e collabora con la cattedra di Global Governance della università LUISS. È una delle due voci ebraiche della trasmissione radiofonica “Ascolta, si fa sera”.