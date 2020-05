Album d'Arte, eventi online di pittura, scultura e fotografia

Alla luce del gradimento che sta avendo la mostra virtuale Paese e paesaggio, prosegue Album d’arte, una proposta dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Udine, con il secondo di una serie di eventi quindicinali online di pittura, scultura e fotografia. Brevi filmati propongono pillole d’arte con un ventaglio di opere di artisti locali nei diversi linguaggi espressivi. Le immagini sono accompagnate da testi d’autore con sottofondo sonoro.



Da venerdì 29 maggio è visibile “Volti, fiori e colori - sensazioni su tela”, mostra virtuale di pittura tutta declinata al femminile con la partecipazione di Maria Oliva Jacuzzi, Michela Martin, Liliana Nazzi, Franca Nordio, Antonella Peresson, Chiara Poli, Mariantonietta Rosso, Valeria Varagona e Lucia Zamburlini. La mostra, con ben 34 opere esposte, è un omaggio alla piccola grande bellezza che ci circonda, alla delicata allegria delle rose, ai colori della vita, alla voglia d’estate, a volti di bambine ed ai loro sorrisi, al volo di un angelo vestito di arcobaleno e molto altro. Nella galleria d’immagini le tele perdono forse la loro fisicità, le dimensioni originali, la percezione materica dell’olio e dell’acrilico, ma affascinano il visitatore attraverso l’incanto di un racconto fantastico che unisce luci, suoni e colori nella magia di un’atmosfera unica. Alcune citazioni letterarie, cinematografiche o tratte dalla canzone d’autore impreziosiscono la galleria d’immagini, contrappuntandola con intriganti visioni liriche e spunti di riflessione. Non mancano le suggestioni di alcuni grandi protagonisti dell’arte moderna da Kandinsky a Cézanne, da Picasso a Rodin.



La mostra virtuale, realizzata a cura dell’associazione culturale “” in collaborazione con il circolo fotografico “”, è allestita da, fotografo esperto di tecniche video e presidente di Quadrante Arte, e da, fotografa e videomaker. Il video è disponibile sulla pagina Facebook e sul canale You Tube di Quadrante Arte, pagina Facebook e sito di Grandangolo., quando verrà presentata la prima mostra fotografica virtuale, un altro album di immagini e parole per un nuovo viaggio emozionale tutto da vivere attraverso gli occhi degli artisti espositori.